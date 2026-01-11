Herečka Jana Boušková se po dlouhých měsících zdravotních komplikací znovu ukázala lidem. Po více než roce a dvou měsících, které strávila střídavě v nemocnicích a na rehabilitacích, se objevila na veřejnosti – a rovnou naživo před publikem v rozhlasovém pořadu Tobogan. Pro fanoušky to byla velká úleva: Boušková se totiž kvůli vážným potížím stáhla z očí veřejnosti, přerušila práci na Prostřeno! i své divadelní aktivity a dlouho o ní nebylo téměř slyšet.
Úsměv nezakryl všechno. Jana Boušková se vrátila na veřejnost a lidé mají obavy
Fanoušci se báli, co s ní je – teď ale přišla uklidňující zpráva. Herečka Jana Boušková se po více než roce v nemocnicích a na rehabilitacích znovu ukázala na veřejnosti. Do rozhlasového Toboganu dorazila v dobré náladě s manželem Václavem Vydrou a několikrát rozesmála publikum. O návratu do divadla však zatím mluví opatrně: rozhodovat se chce až na jaře.
Naposledy ji diváci výrazněji zaznamenali v listopadu 2024 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde působila křehce, místy nepřítomně a někdy jen obtížně hledala slova. O to víc potěšila její aktuální sobotní návštěva živého natáčení Toboganu na stanici Český rozhlas Dvojka, který moderuje Aleš Cibulka. Dorazila v dobré náladě, v doprovodu manžela Václava Vydry a jejich tří psů. I když byla viditelně pohublá, nechyběl jí humor – několika historkami dokázala rozesmát moderátora i diváky v sále.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jana Boušková je po operaci páteře už měsíce uvězněná na lůžku
Zároveň naznačila, že k návratu na divadelní prkna zatím nespěchá a rozhodovat se chce až s odstupem. „Když není zdraví, tak není nic, vlastně nemůžete ani pracovat,“ svěřila Blesku. Boušková má za sebou náročnou operaci páteře po zlomenině bederního obratle, po níž následovala dlouhá hospitalizace. Poté absolvovala intenzivní rehabilitace ve více zařízeních, kde znovu trénovala chůzi a postupně posilovala pohybové schopnosti. Po celou dobu jí byl oporou manžel, který za ní pravidelně docházel a snažil se jí dny v léčbě co nejvíc zpříjemnit.
Problémy způsobila narkóza
Právě Václav Vydra už dříve popsal, že zásadní roli sehrály komplikace po zákroku a délka uspání. „Jana měla smůlu na různá zranění, která si vyžadovala operaci. No a po té jedné – to nebylo úplně zranění, to byl prostě vnitřní problém, který se musel řešit operativně, akutně – měla poměrně dlouhou narkózu. A ta jí udělala hrozný zásah v hlavě. Rozjelo to jak paměťový, tak motorický problém,“ vysvětlil Václav Vydra loni v prosinci v rozhovoru pro Blesk.
V Prostřeno! ji dočasně zastoupila Paulová
Během Bouškové léčby se v pořadu Prostřeno! ujala její role dočasně herečka Jana Paulová. Sama přiznala, že do záskoku šla s respektem a snahou navázat co nejcitlivěji, aby diváci změnu nepřijali negativně. „Přiznám se, že jsem šla do něčeho, nevím čeho, dělat nevím co, ale hned jsem si to pustila a hned jsem si to poslechla, jak to dělají, aby diváci nebyli rozhořčeni, že k tomu přistupuju jinak, abych tu Janičku co nejdůstojněji zastoupila,“ přiznala tehdy Paulová.