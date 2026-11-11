Kolem posledního rozloučení s Antonií Zacpalovou se v posledních týdnech objevila celá řada protichůdných informací. Teď přišel další posun. Blízká kamarádka maminky Dominiky Gottové promluvila o tom, co se skutečně stalo s jejími ostatky, a potvrdila také důležitou věc kolem finančních nákladů.
Urna je stále u kamarádky rodiny. Poslední přání maminky Dominiky Gottové se teprve naplní
Kolem posledního rozloučení s Antonií Zacpalovou se dlouho objevovaly nejasnosti i protichůdné informace. Teď její blízká přítelkyně prozradila, kde se nachází urna, kdo nakonec zaplatil kremaci a proč se na definitivní rozloučení stále ještě čeká.
Kremace Antonie Zacpalové proběhla před několika týdny v kladenském krematoriu. Její urna ale zatím nebyla uložena a čeká na další rozloučení. „Timo pohřeb zaplatil. Kremace proběhla a urnu mám u sebe,“ prozradila kamarádka zesnulé s tím, že vše financoval Dominičin manžel Timo Tolkki. Právě otázka, kdo náklady nakonec uhradí, přitom v minulosti vyvolala řadu spekulací a objevovaly se různé verze. Jednu dobu se dokonce zdálo, že poslední rozloučení bude financovat Ivana Gottová, vdova po Dominičině otci Karlu Gottovi.
Tím ale příběh posledního rozloučení ještě nekončí. Přestože kremace už proběhla, blízcí Antonie Zacpalové se podle její kamarádky chtějí ještě rozloučit způsobem, který si sama přála. „Rozloučení, jak si Tonička přála, proběhne, jakmile to bude možné,“ uvedla pro Expres rodinná přítelkyně, podle které se čeká na okamžik, kdy se bude Dominika schopná dostat do Čech.
Urna s popelem maminky Dominiky Gottové tak zatím zůstává u ženy, která byla Antonii blízká a postarala se o řadu věcí kolem jejího posledního rozloučení. Kdy přesně se ale uskuteční další komorní setkání a kde nakonec urna spočine, zatím nikdo neprozradil.