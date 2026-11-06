Když se před časem na internetu objevilo video, na kterém Hanka Kynychová předcvičuje, strhla se pod ním vlna urážlivých komentářů mířených na její údajně „tlusté“ břicho. Známou cvičitelku však podobné poznámky nepřiměly k drastickým dietám ani k tomu, aby začala své tělo vnímat jinak.
Uráželi ji kvůli „velkému“ břichu. Cvičitelka Hanka Kynychová teď poslala hejtrům jasný vzkaz
Když se na sociálních sítích známé cvičitelky Hanky Kynychové objevila vlna kritiky a hejtů mířených na její „tlusté“ břicho, neměla potřebu se hroutit ani podléhat drastickým dietám. Na podobné komentáře má totiž svůj jasný názor. Jak se na celou kauzu dívá s odstupem času a změnil se nějak její pohled na vlastní tělo?
Když se před časem na internetu objevilo video, na kterém Hanka Kynychová předcvičuje, strhla se pod ním vlna urážlivých komentářů mířených na její údajně „tlusté“ břicho. Známou cvičitelku však podobné poznámky nepřiměly k drastickým dietám ani k tomu, aby začala své tělo vnímat jinak.
Naopak se nad celou situací dokáže s odstupem pousmát a otevřeně přiznává, že určité bříško k jejímu věku jednoduše patří. Vnímá ho jako přirozenou součást života, ze které rozhodně není třeba dělat tragédii. „Ukažte mi ženu v mém věku, když se předkloní nebo i obecně… Prostě to břicho je přirozená součást vývoje našeho věku,“ vysvětluje Hanka.
Ženy v jejím věku mají podle ní v zásadě dvě možnosti: buď na sebe budou extrémně přísné a podřídí svůj život striktním dietám, nebo se vydají jinou cestou, jak si udržet postavu podle svých představ. Ona sama však dává přednost životní rovnováze a radosti z jídla.
„Já přece jenom jsem trošku požitkář. Denně prezentuju svoje tělo, ale taky jsem člověk, který rád žije, takže si dopřeju jídlo. Asi bych mohla mít o 3 kila míň, ale já je mít vlastně nechci, protože by mi potom chyběla někde energie,“ přiznává otevřeně.
Svým kritikům tak posílá jasný vzkaz – s vlastním tělem je spokojená a nemá důvod se za něj komukoli omlouvat. „V tomhle věku mám svoje břicho ráda stejně, jak jsem ho měla ráda kdykoliv jindy. Musím říct na adresu těch hejterů, že jsem vlastně takhle šťastná a spokojená.“
Dobíjení baterek z neštěstí druhých
Současný svět sociálních sítí považuje známá cvičitelka za smutný především proto, že z něj zmizela přímá komunikace z očí do očí. Zatímco dříve se lidé nepříjemným osobním konfrontacím raději vyhýbali, dnes se mnozí schovávají za anonymní profily, odkud beztrestně urážejí ostatní a masírují si vlastní ego.
„Je mi líto těch lidí, protože si ego můžou namasírovat tím, že třeba udělají dobrý skutek nebo někomu udělají radost,“ zamýšlí se Hanka. Mechanismus anonymního hejtování dokonce přirovnává k projevům agrese a domácího násilí.
„Je to v podstatě člověk, který dělá násilí a potřebuje ho vykonat proto, aby on sám se dobil z neštěstí druhého. Napíše si: ‚To jsem ale borec, co jsem jí to natřel,‘ protože sám v sobě nemá princip dobití sebe sama,“ popisuje psychologické pozadí útočníků. Podle Hanky jde většinou o osamělé jedince, kterým chybí nadhled i osobní naplnění.
Dcera Sofie jako terč
Téma internetových útoků se Hanky dotklo o to citelněji, když se nevhodné komentáře objevily i pod fotografií, na které pózovala se svými dcerami, a terčem špatného komentáře se stala dcera Sofinka. Jako máma dospívajících dětí zdůrazňuje, jak zásadní je role rodičů v situacích, kdy se mladý člověk setká se šikanou kvůli svému vzhledu.
„Okamžitě musí nastoupit vlídné vysvětlení a takový psychologický rozbor. Je potřeba dceři vysvětlit, že ten někdo, kdo jí napsal, že vypadá, jak vypadá, nebo že jí to nesluší, nikdy neodhalil sám sebe,“ zdůrazňuje Hanka. Rodiče by podle ní měli dětem pomoci pochopit, že agresor se snaží druhého srazit jen proto, aby získal pocit převahy. Klíčem je nenechat narušit zdravé sebevědomí dospívajícího.
20 let s dětmi z dětských domovů
Hanka se vedle cvičení už dvacet let věnuje také dětem z dětských domovů. Právě pro ně založila projekt Hejbejte se s Hankou Kynychovou, který letos oslavil krásné jubileum.
Děti během intenzivního víkendového soustředění pilovaly soutěžní choreografie v několika kategoriích, nechyběla ani příprava vlastních kostýmů nebo rekvizit a vše vyvrcholilo nedělním finále před odbornou porotou. Pro Hanku Kynychovou měl letošní ročník zvláštní význam.
„Dvacátý ročník jsme si opravdu užili, byl krásný a plný emocí. Děti předvedly úžasné výkony, nechybělo napětí při vyhlašování výsledků ani medaile. Celý víkend jsme si připadali jako jedna velká rodina. A právě to je pro mě na tomto projektu nejcennější,“ svěřila se Hanka.
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