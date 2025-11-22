22. 11. Cecílie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Úpravami se ztrácí osobnost," říká Zlata Adamovská, která se v plavkách nevystavuje

Zlata Adamovská
TK ke komediální minisérii Milionáři, Edison Filmhub,Image: 1038214671, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Zlata Adamovská, Credit line: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Zlata Adamovská
TK ke komediální minisérii Milionáři, Edison Filmhub,Image: 1038214671, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Zlata Adamovská, Credit line: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Přestože se říká, že pro herečky vyššího věku není mnoho příležitostí, Zlata Adamovská dokazuje opak. A rozhodně nemá v plánu uměle bránit známkám stárnutí na svém těle.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herečka Zlata Adamovská oslavila šestašedesáté narozeniny, svůj věk ale bere s nadhledem. Jsem pořád mladá, pouze tělo stárne a energie ubývá. To je přirozené. Lidi prostě stárnou. Byla jsem mladá, potom jsem prožila střední věk, teď jsem starší a hraju zralé ženy. Maminky dospělých dětí i babičky. Hraju to, co jsem. Kdybych měla spoustu plastik, co bych hrála? říká spokojeně s tím, že na nedostatek rolí si rozhodně nemůže stěžovat. 

krobotova
krobotova

České páry, kterým se povedlo utajit svatbu: Krobotová a Bohdan i Chýlková a Kraus

Celebrity

Přestože se z rolí naivek a později maminek už dávno převtělila do do babiček a zralých žen, nevadí ji to a nehodlá podstupovat plastické operace, aby se , jako některé její kolegyně, pokusila zamaskovat datum na rození v občance. Přesto však připouští, že o svůj vzhled pečuje. Kupuju si kvalitní kosmetiku, před víc než deseti lety jsem si nechala operovat oční víčka. Jen nechci, aby forma vítězila nad obsahem, a chci si o tom, co pro sebe dělám, rozhodovat sama, a ne pod tlakem veřejnosti. Když vidím a slyším všechny ty rady, co mám či nemám jíst a jaké oblečení mám či nemám nosit, říkám si, nechte mě být. Připadá mi směšné, když neustále slyším, že mám používat přírodní kosmetiku, že se mám odlíčit, když jdu spát. No to jsou tedy novinky, pousmála se v rozhovoru pro iDnes

Nikoho nesoudí, ale svoji cestu vidí v přirozenosti. Nedovedu si představit takovou Danu Medřickou, která je mým hereckým vzorem, že by měla například napíchanou pusu, umělé řasy a ve tvářích nitě. Myslím, že přílišnými úpravami se maže osobnost člověka a dámy si jsou potom podobné jako vejce vejci. Mně se to prostě nelíbí. Ať se každá žena staví ke stárnutí tak, jak jí to vyhovuje. Jenom musí počítat s tím, že sklidí ovoce svého rozhodnut, myslí si Adamovská.

Reklama

Spolu s tím přišla řeč i na sociální sítě a současný trend žen v jejím věku, které sdílí své odvážnější snímky. Ani to však není nic pro Adamovskou, která se k této vlně připojit nehodlá. Jsem máma dvou dětí. Nesportuju. Mám nějaké genetické dispozice. Nic z toho mi nepřekáží v mé profesi. Dostávám role odpovídající tomu, kolik mi je a jak vypadám. Ty role jsou pořád velmi zajímavé. Nesouvisí nijak s tím, jestli se někde ukazuju v plavkách. Děti mi říkaly, že když vidí, co některé kolegyně mého věku předvádějí na sociálních sítích, připadá jim to trochu směšné, sdělila svůj názor s tím, že nechápe ani potřebu neustále všechno sdílet. Snímky z cest, které podstupuje se svým manželem Petrem Štěpánkem, tak posílá jen své rodině a nejbližším přátelům. 

Mohlo by Vás zajímat: Za módu utratím měsíčně stovky tisíc, ošklivého člověka bych nezaměstnal, říká Vaněk

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: iDnes

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama