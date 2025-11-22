Herečka Zlata Adamovská oslavila šestašedesáté narozeniny, svůj věk ale bere s nadhledem. „Jsem pořád mladá, pouze tělo stárne a energie ubývá. To je přirozené. Lidi prostě stárnou. Byla jsem mladá, potom jsem prožila střední věk, teď jsem starší a hraju zralé ženy. Maminky dospělých dětí i babičky. Hraju to, co jsem. Kdybych měla spoustu plastik, co bych hrála?“ říká spokojeně s tím, že na nedostatek rolí si rozhodně nemůže stěžovat.
Přestože se z rolí naivek a později maminek už dávno převtělila do do babiček a zralých žen, nevadí ji to a nehodlá podstupovat plastické operace, aby se , jako některé její kolegyně, pokusila zamaskovat datum na rození v občance. Přesto však připouští, že o svůj vzhled pečuje. „Kupuju si kvalitní kosmetiku, před víc než deseti lety jsem si nechala operovat oční víčka. Jen nechci, aby forma vítězila nad obsahem, a chci si o tom, co pro sebe dělám, rozhodovat sama, a ne pod tlakem veřejnosti. Když vidím a slyším všechny ty rady, co mám či nemám jíst a jaké oblečení mám či nemám nosit, říkám si, nechte mě být. Připadá mi směšné, když neustále slyším, že mám používat přírodní kosmetiku, že se mám odlíčit, když jdu spát. No to jsou tedy novinky,“ pousmála se v rozhovoru pro iDnes.
Nikoho nesoudí, ale svoji cestu vidí v přirozenosti. „Nedovedu si představit takovou Danu Medřickou, která je mým hereckým vzorem, že by měla například napíchanou pusu, umělé řasy a ve tvářích nitě. Myslím, že přílišnými úpravami se maže osobnost člověka a dámy si jsou potom podobné jako vejce vejci. Mně se to prostě nelíbí. Ať se každá žena staví ke stárnutí tak, jak jí to vyhovuje. Jenom musí počítat s tím, že sklidí ovoce svého rozhodnut,“ myslí si Adamovská.
Spolu s tím přišla řeč i na sociální sítě a současný trend žen v jejím věku, které sdílí své odvážnější snímky. Ani to však není nic pro Adamovskou, která se k této vlně připojit nehodlá. „Jsem máma dvou dětí. Nesportuju. Mám nějaké genetické dispozice. Nic z toho mi nepřekáží v mé profesi. Dostávám role odpovídající tomu, kolik mi je a jak vypadám. Ty role jsou pořád velmi zajímavé. Nesouvisí nijak s tím, jestli se někde ukazuju v plavkách. Děti mi říkaly, že když vidí, co některé kolegyně mého věku předvádějí na sociálních sítích, připadá jim to trochu směšné,“ sdělila svůj názor s tím, že nechápe ani potřebu neustále všechno sdílet. Snímky z cest, které podstupuje se svým manželem Petrem Štěpánkem, tak posílá jen své rodině a nejbližším přátelům.
