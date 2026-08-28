Se změnou se Lucie pochlubila na svém Instagramu. K fotografii připojila krátký, ale výstižný vzkaz: „Nové vlasy, nové dobrodružství. Co říkáte na změnu?“
„Úplně jiná ženská!“ Lucie Benešová po 52. narozeninách překvapila novým účesem
Do dvaapadesátého roku života vstoupila Lucie Benešová ve velkém stylu. Herečka, moderátorka a vášnivá chalupářka se rozhodla pro změnu, která rozhodně chtěla odvahu. Po letech se totiž rozloučila se svými typickými dlouhými vlnitými kadeřemi, které si nechala výrazně zkrátit. Výsledkem je svěží a mladistvý účes, který jí podle fanoušků neuvěřitelně sluší.
Se změnou se Lucie pochlubila na svém Instagramu. K fotografii připojila krátký, ale výstižný vzkaz: „Nové vlasy, nové dobrodružství. Co říkáte na změnu?“
Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. V komentářích se začaly hromadit nadšené reakce a řada fanoušků se shodla na tom, že nový střih herečce výrazně prospěl. Někteří dokonce tvrdí, že díky němu vypadá o několik let mladší.
„Úplně jiná ženská, sekne vám to moc,“ napsala jedna ze sledujících. Další pak Benešové vzkázala: „Super, mladší a sexy.“ Pochvaly ale přicházely ze všech stran.
„Parádní střih Luci. O 10 let mladší kočka,“ zaznělo v jednom z komentářů. Jiná fanynka pak nový účes označila rovnou za „hit tohoto léta“ a dodala, že herečka vypadá „jak holčička“.
Ne všechny reakce ale byly tak jednoznačně pochvalné. Mezi nadšenými komentáři se objevily i kousavější poznámky. „No konečně jste na to přišla,“ rýpla si jedna ze sledujících. I takový komentář ale ukazuje, že nová image herečky rozhodně nezůstala bez povšimnutí.
Velká změna
Není divu, že nový účes vyvolal tolik reakcí. Dlouhé vlnité vlasy byly totiž po dlouhou dobu jedním z výrazných poznávacích znaků Lucie Benešové. Jejich zkrácením se proto změnil nejen samotný účes, ale i celkový dojem z hereččina vzhledu.
Kratší střih působí odlehčeně, vzdušně a mladistvě, nechává navíc více vyniknout jejímu obličeji. Po oslavě dvaapadesátých narozenin si tak dopřála změnu, která jí dodala svěží energii a nový vítr do plachet.
Účes přitom dokáže s celkovým vzhledem udělat hotové divy. Změna délky, tvaru nebo jen způsobu, jakým vlasy nosíme, může najednou působit jako úplná proměna.
Kratší střih navíc často dodá tváři svěžest a zvýrazní rysy, což je přesně případ Lucie Benešové. Po letech s dlouhými vlnami tak ukázala, že občas není vůbec na škodu vystoupit ze zajetých kolejí. Naopak, je to vítané životní osvěžení.