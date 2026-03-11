Situace je pro něj o to tíživější, že momentálně nemá kde trvale žít. V rodinném domě zůstala jeho bývalá manželka Zuzana a studio, které připadlo jemu, není uzpůsobené k celoročnímu bydlení. Ani současné zázemí u manželky Lucie není jednoduché — ta totiž ve svém menším bytě pečuje o nemocnou maminku.
Václav Upír Krejčí o dům za 30 milionů stále bojuje. Rozvodový spor se vleče už třetí rok
To, co dřív považoval jen za černý humor, dnes bere jako nepříjemně reálnou možnost. Václav Upír Krejčí už třetím rokem čeká, jak dopadne majetkové vypořádání po rozvodu, a trpělivost mu dochází. „Poslední stání proběhlo loni v září. Paní soudkyně řekla, že se to může táhnout i deset let,“ posteskl si sedmdesátiletý herec a bavič, který se soudí o dům v hodnotě zhruba 30 milionů korun.
Situace je pro něj o to tíživější, že momentálně nemá kde trvale žít. V rodinném domě zůstala jeho bývalá manželka Zuzana a studio, které připadlo jemu, není uzpůsobené k celoročnímu bydlení. Ani současné zázemí u manželky Lucie není jednoduché — ta totiž ve svém menším bytě pečuje o nemocnou maminku.
Krejčí si přitom po rozvodu původně myslel, že vypořádání společného majetku proběhne bez větších komplikací. Se Zuzanou už nežijí spolu, dcery jsou dospělé, a tak předpokládal, že vše půjde vyřešit rychle a civilizovaně. Navrhoval, aby se prodal jak dům, tak studio ve starých Řepích v Praze, a získané peníze se rozdělily napůl. „Každý koupíme jedné dceři ze své půlky peněz byt a všichni budou spokojení,“ vzpomíná na svůj tehdejší plán.
Realita ale byla úplně jiná. Podle jeho slov narazil na tvrdý odpor. „Zuzana si na nic nehrála. Byla velmi otevřená. Když jsme byli u mediátorky, řekla doslova: Aby se majetek nerozdělil, budu dělat tak dlouho obstrukce, až jeden z nás chcípne!“ popsal dramatický průběh sporu.
Herec dnes přiznává, že ve svém věku už si nedokáže představit, že by začínal úplně od nuly. Chtěl by prožít další roky v klidu, po boku ženy, kterou miluje, a k tomu podle svých slov potřebuje alespoň část majetku, který během života vybudoval. Místo toho dál čeká a platí. „Je to k pos*ání! Jsem důchodce a kvůli nečinnosti soudu jsem již zaplatil půl milionu korun právníkům. A kdo ví, kolik ještě zaplatím,“ říká bez obalu. A hořce dodává: „Myslel jsem, že svůj nový život vyřeším polovinou společného jmění manželů. Přitom sedím na mé truhle s třiceti miliony a o ty klíče se perou soudkyně s mou bejvalkou.“
S architektkou Zuzanou prožil třicet let a společně vychovali dvě dcery. Jejich vztah se ale rozpadl poté, co zjistil, že ho manželka podvádí s bývalým šéfem a kolegou. Krejčí tehdy reagoval zkratovitě — opil se a v lese havaroval s téměř novým autem. Krizi už překonat nedokázali a následoval rozvod. Od té doby uplynuly tři roky a majetkové vyrovnání je stále v nedohlednu.