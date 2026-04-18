Přežít vlastní dítě je největší bolest, jakou může člověk zažít. Tahle a jiné tragédie mohou potkat obyčejného člověka i celebritu. Podívejte se do naší galerie, kdo ze slavných se musel vyrovnat s těžkými ranami osudu.
Úmrtí dětí, rakovina či tragické nehody. Slavní, se kterými se osud nemazlil
Autonehody, sebevraždy, zákeřné nemoci, ale i vraždy. Jak se s tragédiemi, které jim vstoupily do života, vyrovnaly slavné osobnosti?
Marika Gombitová
Rozjetou kariéru slovenské zpěvačky Mariky Gombitové těžce poznamenala 30. listopadu 1980 vážná autonehoda. Ta jí vzala nejen schopnost chodit, ale později ji nepřímo připravila o její velkou osudovou lásku, italského podnikatele Alberta. S tím se Gombitová seznámila v roce 1987 a ze začátku to vypadalo, že s jejím postižením nemá žádný problém. Ten přišel až ve chvíli, kdy začali plánovat společnou budoucnost, adopci potomka a Gombitová byla představena jeho rodině. „Když pak stál ve dveřích, cítila jsem, že něco není v pořádku, byl odtažitý,“ popsala Gombitová Blesku. „Oznámil mi, že pro nás dva bude lepší, když se rozejdeme. Doma prý vedli dlouhé rozhovory a nakonec usoudili, že při tom velkém pracovním nasazení – a hlavně vzhledem k jeho vysokému postavení – si Alberto nemůže dovolit manželku na vozíku."
Ironií osudu je to, že Alberto měl v roce 2004 autonehodu a poranil si páteř. "V nemocnici zjistili, že má zranění přesně ve stejné části páteře jako já. Navzdory snaze špičkových odborníků zůstal i on na vozíku," dodala zpěvačka.
Marika Gombitová
Rozjetou kariéru slovenské zpěvačky Mariky Gombitové těžce poznamenala 30. listopadu 1980 vážná autonehoda. Ta jí vzala nejen schopnost chodit, ale později ji nepřímo připravila o její velkou osudovou lásku, italského podnikatele Alberta. S tím se Gombitová seznámila v roce 1987 a ze začátku to vypadalo, že s jejím postižením nemá žádný problém. Ten přišel až ve chvíli, kdy začali plánovat společnou budoucnost, adopci potomka a Gombitová byla představena jeho rodině. „Když pak stál ve dveřích, cítila jsem, že něco není v pořádku, byl odtažitý,“ popsala Gombitová Blesku. „Oznámil mi, že pro nás dva bude lepší, když se rozejdeme. Doma prý vedli dlouhé rozhovory a nakonec usoudili, že při tom velkém pracovním nasazení – a hlavně vzhledem k jeho vysokému postavení – si Alberto nemůže dovolit manželku na vozíku."
Ironií osudu je to, že Alberto měl v roce 2004 autonehodu a poranil si páteř. "V nemocnici zjistili, že má zranění přesně ve stejné části páteře jako já. Navzdory snaze špičkových odborníků zůstal i on na vozíku," dodala zpěvačka.
Vendula Pizingerová
Osud se nemazlil ani se prezidentkou nadačního fondu Kapka Naděje Vendulou Pizingerovou. Dnes je maminkou dvou synů, 22. srpna 2000 ji ale zasáhla smrt prvorozené dcery Kláry. Ta zemřela ve věku čtyř let na leukémii. „Jsem zvědavá, jak by se chovala, co by dělala, jak by vypadala. Určitě bychom si nějakým způsobem obohatily život, jelikož ona byla takzvaná stará duše. Byla velmi moudrá. Ani za těch dvacet let se s tím člověk nějakým stoprocentním způsobem nesrovná,“ řekla dvacet let po tragédii Pizingerová v pořadu Blízká setkání.
To však nebyla jediná rána, které musela čelit, v roce 2005 se Vendule a jejímu manželovi, hudebnímu skladateli Karlu Svobodovi, narodil syn Jakub. Ani to ale nezabránilo tomu, aby v lednu 2007 Svoboda spáchal sebevraždu svou legálně drženou zbraní. Jeho žena byla tím, kdo ho doma našel.
"Můj život byl plný vzletů a pádů. A určitě ještě bude, protože jsem chodící katastrofa. Ale už jsem si na to zvykla. Když stojíte před těžkým životním rozhodnutím, tak vidíte v tunelu černo. Ale na konci je vždycky světlo," je přesvědčená Pizingerová.
Jan Potměšil
Vzpomínky na sametovou revoluci v roce 1989 má herec Jan Potměšil spojené nejen s euforií z nově nabyté svobody, ale také s tragickou dopravní nehodou, která navždy změnila jeho život. Potměšil tehdy končil studia herectví na DAMU a dokonce i hostoval v Divadle na Vinohradech. Během polistopadových událostí se připojit k ostatním hercům, kteří objížděli továrny a besedoval s dělníky. „Jeli jsme 8. prosince do Ostravy získat horníky, aby se přidali ke změnám ve společnosti. Do Ostravy jsem vyrazil s Janem Kačerem, který tam působil patnáct let. Absolvovali jsme další dvě setkání v divadlech a v noci vyrazili v zimě a za sněžení na cestu zpátky do Prahy. Přidal se k nám ještě dokumentarista Václav Křístek. Já si jen pamatuji, že jsem seděl na zadním sedadle Fiatu Tipo, což byl v tehdejší době slušný vůz. Další věci vím už jen z vyprávění,“ popsal Potměšil v rozhovoru pro server Naše Praha.
Když se blížili zpět k Praze, řidiče zřejmě postihl mikrospánek, auto vyjelo ze silnice a několikrát se převrátilo. Potměšil pak zůstal uvězněný pod vrakem. "Měl jsem vážné zranění hlavy a šance na přežití prý nebyly moc velké. Lékaři se starali o poranění hlavy, měl jsem však i otok u páteře, který se zvětšoval a způsobil, že nechodím. Z kómatu jsem se probral až v únoru a mohl jsem hýbat jen očima."
Dalibor Janda
Zpěvák Dalibor Janda patřil k nejpopulárnějším v Česku. V době velké slávy se ale také musel vyrovnat s obrovskou tragédií, 17. ledna 2003 jeho prvorozené dítě, syn Dalibor spáchal sebevraždu skokem z Nuselského mostu. Bylo mu tehdy jednadvacet let. „Jsou léta, kdy se člověku daří. Nejdřív vám nikdo nevěří, pak dostanete Slavíka, přeskočíte lidi v hitparádách a oni vás pak už ani nezdraví, protože vám závidí. Máte pocit, že se všechno daří, že je všechno dobrý. A pak přijdete o syna. I v naší branži byli lidi, kteří mi tyhle věci přáli. Česká povaha je někdy děsivá,“ svěřil se Janda v pořadu Život ve hvězdách.
Martin Zach
Když Martin Zach vyhrál 28. srpna 2009 soutěž Muž roku, měl před sebou zářivou budoucnost. To ještě netušil, že je jeho život o pouhý den později otočí vzhůru nohama. S kamarády vyrazil slavit svůj úspěch a při skoku do rybníka si poranil páteř tak, že zůstal upoutaný na invalidní vozík. „Pocity nemám žádné, už dávno jsem si to v sobě srovnal a teď žiju krásný život,“ řekl Zach Blesku deset let po nehodě.
Dnes je ženatý a má tříletého syna. „Je to super být tátou, moc si to užívám.“
Petr Janda
O co úspěšnější je kariéra hudebníka Petra Jandy, o to tragičtější je jeho soukromý osud. Na rakovinu zemřela jeho první manželka a stejná nemoc mu později vzala i jediného syna Petra. „Člověk by neměl na ten osud žehrat. On mu něco vezme, ale někdy mu něco víc dá,“ řekl Janda v rozhovoru pro sérii Dramatické životy. V tom také přiznal, že ho osobní tragédie posunuly dál a možná i díky nim dnes žije takový život a po smrti syna se mu narodily ještě tři další dcery. „Jsem samozřejmě smutný, že mi umřel syn, je to trauma, kterého se nikdy nezbavím, ale ty moje další děti, které bych třeba jinak neměl, to je prostě radost.“
Michal Jančařík
Bývalý moderátor počasí Michal Jančařík od dětství trpěl nemocí ledvin. V roce 2017 mu sice život zachránila transplantace, kvůli pooperačním komplikacím ale zůstal upoutaný na invalidní vozík. „Na vozíku jsem skončil poté, co mi praskla céva přímo v páteři. Tekoucí krev přitom poškodila páteř natolik, že teď neovládám své dolní končetiny,“ popsal Jančařík v pořadu Limuzína.
A nevzdal se ani aktivního života a na milovanou Šumavu už teď sice nevyráží na kole jako dřív, způsob si ale našel. Sportuje společně s manželkou a dvěma dcerami. "Holky tam mají kola a já elektrický vozík. Na tom s nimi vyrážím po kopcích a vojenských asfaltkách, a to mě teď baví úplně nejvíc. Času s rodinou si vážím čím dál tím víc. Teď je to pro mě úplně jiná dimenze. Dříve jsem to tak nebral, dnes je pro mě každý okamžik s nimi pohlazením."
Keanu Reeves
Osud nebyl příliš přívětivý ani k herci Keanu Reevesovi. V roce 1999 se těšil na miminko, dcerka Ava Archer Syme-Reevesová se narodila předčasně a v osmém měsíci těhotenství přišla na svět mrtvá. Jeho vztah s Jennifer Syme to neustál a rozešli se. Pouhý rok a půl poté tragicky zemřela také Jennifer při dopravní nehodě. Ve stotřicetikilometrové rychlosti nabourala do tří stojících aut. I proto se dodnes spekuluje o tom, zda šlo opravdu o nehodu, nebo to byla sebevražda.
John Travolta
V roce 2009 během dovolené na Bahamách zemřel šestnáctiletý syn herce Johna Travolty Jett. Během záchvatu se velmi silně udeřil hlavou o vanu. Média spekulovala o tom, že Jett byl autista, Travolta to ale nikdy nepotvrdil.
„Byla to ta nejhorší věc, co se mi kdy stala. Pravdou je, že jsem nevěděl, jestli to zvládnu. Život mě už nezajímal, takže to trvalo hodně dlouho, abych se cítil lépe,“ přiznal herec pro BBC News. Podle vlastních slov mu v nejtěžších chvílích pomohla scientologická církev, které je dlouholetým členem. „Budu navždy vděčný scientologii, že mi nepřetržitě pomáhala dva roky, od pondělí do neděle. Pomocí různých technik mi pomáhali překonat smutek a ztrátu, abych dokázal přežít den,“ prohlásil po letech.
Sylvester Stallone
V roce 2012 si stejnou bolestí prošel i herec Sylvester Stallone, když jeho nejstaršího syna Sage našli mrtvého. „Když rodič přijde o dítě, není větší bolesti. Tato bolestná ztráta bude s námi po zbytek našich životů. Sage bylo naše první dítě a středem našeho vesmíru a pokorně všechny prosím, aby ctili památku mého syna,“ řekla akční hrdina pro TMZ.
Pierce Brosnan
Rakovina vaječníků vzala herci Pierci Brosnanovi hned dvě milované ženy. Tou první byla jeho manželka Cassandra Harrisová a druhou její dcera Charlotte, kterou Brosnan adoptoval. "Držel jsem velkorysou, silnou a krásnou ruku mé první ženy, když si rakovina brala její život. A minulý rok jsem stejně držel ruku mé vtipné, báječné dcery Charlotte, než podlehla stejné odporné nemoci. Vidět někoho, koho milujete, umírat…takový smutek se stane vaší součástí," pronesl Brosnan v roce 2014 na události Stand Up To Cancer.
Jennifer Hudsonová
Rok 2008 se nesmazatelně vryl do paměti herečky Jennifer Hudsonové. Bývalý manžel její sestry tehdy zastřelil její matku Darnell, bratra Jasona a synovce Juliana. Vrah William Balfour byl odsouzen k doživotnímu trestu. „Je to celé jako v mlze. Bylo to nereálné,“ řekla Hudsonová v roce 2010 v jedné z epizod dokumentárního seriálu Behind the Music. „Bylo to, jako bych vystoupila mimo sebe.“
Joaquin Phoenix
Život plný překážek má i herec Joaquin Phoenix. Dětství prožil ve velké chudobě a část také ve spárech sekty Božích dětí. V roce 1993 mu pak doslova v náručí zemřel starší bratr River Phoenix. Bylo mu devatenáct, když na Halloween spolu s přítelkyní, bratrem Riverem a sestrou Rain vyrazili do známého klubu Viper Room v Los Angeles. Tam se jeho bratr předávkoval směsí heroinu a kokainu, zvanou speedball. Joaquin volal záchranku, bohužel Rivera, který byl také hercem, se zachránit nepodařilo. Sám herec se později kvůli závislosti na drogách a alkoholu dostal do léčebny.