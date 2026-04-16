Třetí dítě – syna Maxe má s podnikatelem Martinem Shenarem, s nímž prožila před deseti lety krátký vztah. Po rozchodu s ním se opět vrátila k Janáčkovi. O syna ale se Shenarem bojovala u soudu. „Rok a půl trvající soud o našeho syna vnímám jako výraz absolutní sebestřednosti Ani a její msty za náš rozchod,“ řekl Martin Shenar serveru Expres. Prý se od začátku snažil s Geislerovou mimosoudně dohodnout, ale marně. „Syn řekl soudním znalkyním, že má rád oba rodiče stejně, dokonce řekl doslova, že se mu stýská po tátovi a pak už po nikom. Místo toho se Aňa odvolala proti rozhodnutí obvodního soudu na městský soud a začalo to znovu. Přitom před každým soudem jsem jí navrhl mnohem lepší podmínky, než jak rozhodli soudci, jen proto, že dohoda by zlepšila náš vztah jako rodičů.“