Ačkoliv má Kateřina oči po tatínkovi, její životní směřování bylo od dětství jasně umělecké. Už jako malá holčička se věnovala zpěvu a své první herecké zkušenosti sbírala v muzikálech. Diváci ji mohli vidět jako Malého mravenečka v muzikálu Ferda Mravenec nebo jako Fionu v turné muzikálu Shrek, které s ní objelo celou republiku. Objevila se také v představení Muž se železnou maskou v Divadle Broadway.
Ujfaluši z Ulice promluvila o vztazích v rodině: „Pozabíjeli bychom se,“ přiznává seriálová Žofka
Narodila se do rodiny, kde byl úspěch samozřejmostí. Jejím otcem je fotbalová legenda Tomáš Ujfaluši, který tehdy zářil v dresu ACF Fiorentina, maminkou bývalá modelka Kateřina. Přestože vyrůstala v prostředí vrcholového sportu a krásy, šla si Kateřina Ujfaluši vlastní cestou – ta ji nakonec zavedla na divadelní prkna i před televizní kamery.
Od zpěvu k Žofce
A přestože to byl zpěv, co bylo jejím prvotním snem, osud pro ni měl připravenou cestu před kameru. V roce 2018 si vyzkoušela epizodní roli v seriálu Modrý kód, ale skutečný zlom nastal o dva roky později. Nabídka na casting do nekonečného seriálu Ulice ji zastihla na dovolené. Kateřina přiznává, že v té době projekt vůbec neznala a netušila, jaký fenomén se z něj stal. Od roku 2020 však jako Žofie Dušková patří k hlavním tvářím seriálu a její postava prošla drásavým vývojem od rozvodu rodičů až po velmi náročné téma sebepoškozování. „Musela jsem se naučit nevnímat kamery, štáb i diváky,“ vzpomíná na natáčení vypjatých scén, které jí pomohly i s vlastními nejistotami.
Její postava se postupem času proměnila z impulsivní, občas až „spratkovité“ holky v rozumnou mladou ženu, se kterou by si dnes Kateřina klidně zašla na kávu. V novějších dílech se diváci setkali i s dalším ožehavým tématem, kdy byla Žofce tajně podána cizí látka (droga) do pití, což Kateřina považuje za nesmírně důležitou osvětu pro mladé lidi.
Lékařka fotbalových duší
Kateřina se však nespokojila jen s herectvím. Po maturitě na gymnáziu se rozhodla pro studium, které by málokdo čekal – psychologii na mezinárodní škole, kde studium probíhá v angličtině. Díky svému slavnému tátovi si totiž dobře uvědomuje obrovský tlak, kterému jsou sportovci vystaveni, a ona by se v budoucnu ráda stala psycholožkou právě pro profesionální sportovce. Skloubit natáčení a školu je však náročné: „Někdy se ve škole celý týden neukážu a vše dodělávám sama doma,“ přiznává náročnou realitu.
Rodinná „soda“ a zákaz her
Vztah se slavným otcem si Kateřina jen pochvaluje. Tomáš Ujfaluši je jejím největším fanouškem, a kdykoliv je Kateřina u něj, společně Ulici sledují. „Taťka je pyšný hodně. Ten to miluje,“ směje se Kateřina. Ne všechno je ale v rodině zalité sluncem.
Herečka otevřeně mluví o tom, že od maminky a babičky schytává za své výkony „pořádnou sodu“. „Moje babička totiž měla docela už dávno, třeba čtyřicet let zpátky, našlápnuto, že chtěla hrát a dostala nějakou roli. Pak otěhotněla s mojí mamkou, takže to padlo, ale myslím si, že to má docela v sobě,“ Babička je prý velmi upřímná a řekne jí vše na rovinu, což Kateřinu zpočátku naštve, ale vděčně to přijímá jako motor pro další zlepšování.
Zajímavostí je i to, že v této sportovně založené a extrémně soutěživé rodině platí jeden nepsaný zákaz: nesmí spolu hrát deskové hry. „Při jedné věci bychom se pozabíjeli,“ naráží s humorem na rodinnou rivalitu, která by při hře jako Člověče, nezlob se prý mohla jednoduše skončit katastrofou.
Dospívání pod drobnohledem
Soukromý život Kateřiny neunikl pozornosti médií zejména po konci vztahu s dlouholetým partnerem Matym – rovněž fotbalistou. I když jí maminka vztah se sportovcem zpočátku zakazovala, Kateřina si prosadila své a láska trvala krásných šest let. Rozchod přišel krátce po jejích dvacátých narozeninách a Kateřina se od té doby soustředí na svůj rozvoj.
Ve volném čase se věnuje golfu, který cvičí její trpělivost, nebo tenisu. Ačkoliv ji sport provází celý život, skutečně aktivní fanynkou se stala až před pár lety díky zápasu Slavie proti Seville. „Snažím se neplánovat a neočekávat. Myslím, že je fajn, když člověk žije v přítomném okamžiku a nechá se překvapit tím, co přijde,“ přijímá s pokorou vše, co život právě přináší.