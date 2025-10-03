Přestože se potýká se závažným onemocněním, Markéta Konvičková ve svém pracovním tempu nepolevuje a neváhá kvůli vystoupení urazit i stovky kilometrů. V pátek dopoledne vystoupila v pražském obchodním centru při příležitosti Světového dne úsměvu, ovšem hned po první písni se jí udělalo nevolno a musela si na chvíli odpočinout.
Cestou do Prahy pozdravila fanoušky na Instagramu fotografií z auta – nalíčená, připravená a oblečená do tyrkysových minišatů s květinovou výšivkou, účesem inspirovaným Marilyn Monroe. Na pódiu ji uvedla moderátorka Kateřina Říhová a Markéta energicky rozproudila atmosféru. Závěr písničky však naznačil, že není v pořádku. „Udělalo se mi slabo, asi z vydýchaného vzduchu, nebo tlaku, který v posledních dnech lítá nahoru dolů. Dala jsem si už vodu, cukr a na chvilku se posadím, bude to dobré,“ svěřila se Blesku zpěvačka. Její partner René Kuboš se okamžitě snažil uklidnit situaci a byl jí oporou. Jakmile se jí ale ulevilo, neváhala a znovu se chopila mikrofonu, aby zazpívala další píseň.
Na akci ji doprovázel nejen René, ale také dcera Amálie a blízká přítelkyně. Sama Markéta prozradila, co ji v životě nejvíc těší: „Kdo mi vykouzlí úsměv? Když se ráno probudím a vidím svého přítele a dceru. Není na světě nic jiného, co by mě udělalo tak šťastnou.“ Do konce roku by si ráda splnila dlouholetý sen: „Jestli mi to lékaři dovolí, chtěla bych letět na Havaj. Už jako malá jsem snila o tom, že tam jednou půjdu po pláži a budu mít okolo krku ten jejich typický věnec z květů a v ruce koktejl s deštníčkem. Pak se moc těším na adventní turné s mojí kapelou po celém Česku, mám tohle období okolo Vánoc moc ráda. Sváteční atmosféra, všude to voní a lidi se usmívají,“ dodala.
Konvičková šokuje upřímností v boji s rakovinou
Už šest let se Konvičková vyrovnává se vzácným nádorovým onemocněním a nevzdává se. Děsivé lékařské odhady si nepřipouští. Nedávno se vrátila z rodinného pobytu na Santorini, kde nabrala novou energii – díky ní zvládá koncerty, péči o dceru i pokračující léčbu.
Umělkyně známá od roku 2009 z Česko Slovenské SuperStar podstupovala náročnou terapii včetně hormonálních injekcí a dalších postupů, které jí umožňovaly co nejběžnější fungování. Prognózy lékařů ale záměrně neřešila. „Je mi to jedno, jedním uchem tam a druhým ven. Vůbec tyto informace v sobě neukládám. Doktoři to se mnou mají těžké, pořád se na všechno usmívám. A to jsou to někdy fakt petardy, ze kterých by se jeden složil,“ napsala na sociálních sítích poté, co se jí fanoušek přímo zeptal, zda má od lékařů odhad, kolik času jí zbývá.
Místo obav se soustředila na práci, cestování a hlavně na rodinu. Nejsilnější motivací pro ni byla dcera. „Ona je moje síla,“ uvedla u fotografie Amálky, která v září slavila páté narozeniny. A připojila i odhodlané vyznání: „Rozhodla jsem se, že s ní budu a uvidím vyrůstat vnoučata. Věřím, že právě tohle mé urputné přesvědčení mě i léčí a vyléčí. Někdo se s tím smíří, ale já si ani nepřipouštím, že by to mělo být jinak.“
