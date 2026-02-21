Soukromý život Ornelly Koktové je v posledních dnech znovu pod drobnohledem. Trojnásobná maminka totiž ve svém novém dokumentu, který představila na narozeninové oslavě 33. narozenin, otevřeně promluvila nejen o rozpadu manželství s Josefem Koktou, ale i o svých minulých vztazích. A rozhodně nešlo o nudné vzpomínání.
Údajný vztah s Okamurou i blízkost ke Kašpárkovi. Připomeňte si slavné "románky" Ornelly Koktové
Ornella Koktová se ve svém novém projektu rozpovídala nejen o rozvodu s Josefem Koktou, ale i o svých dřívějších vztazích a začátcích randění. Nechybí přímé citace o tom, jak v osmnácti „chodila se dvěma kluky“, ani vzpomínka na tlak okolí, když se zamilovala do výrazně staršího partnera. Spekulace dál živí i její kontakt se šéfkuchařem Radkem Kašpárkem.
Ještě jako Ornella Štiková se podle svých slov pohybovala ve společnosti několika známých mužů. O svém tehdejším přístupu k randění mluvila bez příkras: „Měla jsem taková obdobíčka, že jsem začala randit se dvěma kluky současně. Bylo mi čerstvých 18 let. Nemyslím si, že bych byla naivní, ale bavil mě pocit, že ty chlapy mám ve své moci a že to jsou takový moje štěňátka. Poslouchali mě a já jsem si s nimi pohrávala, bylo to hrozně zábavný.“ A nešlo o neznámé tváře. V médiích se objevily spekulace o jejím kontaktu s bývalým fotbalistou Martinem Feninem a v pořadu Show Jana Krause zmínila i blízké přátelství s Michalem Dvořákem z kapely Lucie.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Agáta není kamarádka, říká Kokta a potvrdil, že rozvedení jsou už čtyři roky
Údajný vztah s Tomiem Okamurou
V médiích se v roce 2012 objevily také informace o jejím údajném vztahu s politikem Tomiem Okamurou. Sama influencerka tvrdila, že spolu několik měsíců chodili: „Půl roku jsme spolu normálně chodili. Konec přišel na konci léta, kdy už mi došla trpělivost s jeho sebestředností. V kontaktu jsme ale byli až do září. V intimní sféře byl poměrně chladný, spíš mám pocit, že si k sobě hledá hezké holky kvůli image,“ uvedla tehdy Ornella pro deník Blesk. Okamura však jakýkoli milostný vztah popřel a spor nakonec skončil u soudu. Ten rozhodl v jeho prospěch, protože se neprokázalo, že by spolu skutečně tvořili pár. Ornelle i její matce Monice následně uložil zaplatit politikovi odškodné ve výši 150 tisíc korun za nemajetkovou újmu, navýšené o náklady řízení.
Kokta jako zchudlý milionář
Později vstoupil do jejího života podnikatel Josef Kokta, s nímž má tři děti. V době, kdy se dali dohromady, byl podle dostupných informací finančně zajištěný, situace se však v průběhu let změnila. Přesto po jeho boku zůstala i ve chvíli, kdy přišel o majetek a potýkal se se zdravotními problémy — navzdory nesouhlasu svých rodičů. „Radili mi, ať s ním nejsem, že je k ničemu. Já měla před domem ctitele, co jezdili v Maserati, vlastnili obrovské společnosti… a zamiluji se do chlapa, co má deset let staré auto, kterému soukromě říkám vrak,“ přiznala Ornella. Když si spolu začali románek, byl Josef Kokta také ženatý s Gabrielou Partyšovou. Jakmile vyšlo najevo, že je jeho mladičká milenka těhotná, následoval rozvod, který byl prvním krokem na cestě ke dnu.
„Začalo to rozvodem s Gábinou. Nechal jsem jí všechen majetek, já si ponechal jen svou práci. Neměl jsem důvod pochybovat, že nebude dobře. Bral jsem sto padesát tisíc měsíčně a zisk měl být dvacet milionů ročně,“ popsal Kokta Blesku, jakou měl v té době životní úroveň. Navíc měl před sebou velké pracovní plány. „Jednalo se o projekt televize Prima a Googlu. Jenže mě ani nenapadlo, že investor ze zahraničí by se mohl stáhnout. A to se stalo,“ posteskl si zkrachovalý podnikatel.
ČTĚTE TAKÉ: Říkali mu rejže, koktal a do čtrnácti se pomočoval. Tomio Okamura promluvil o šikaně
„V tu dobu se hroutila burza s akciemi a já dostal ‚spásnou‘ myšlenku. Měl jsem kreditní kartu a na ní čtyři sta tisíc, tak jsem je vybral a investoval do jednoho projektu na Slovensku,“ myslel si Kokta, že svou finanční situaci zachrání. Bohužel to ale nedopadlo, jak mělo. „Člověk, přes kterého jsem investoval, přestal komunikovat a já potřeboval splácet kreditku. Ten dluh nevznikne hned, ale stále roste, až narostl na 1,6 milionu. Ten dodnes splácím,“ přiznal s tím, že ho v té době zachránila právě Ornella, která začala podnikat. „Po všech těch finančních krachách jsem si uměl vážit, jak se o mě starala. Každá jiná by mě poslala do háje,“ je si vědom Kokta, který do manželčiny firmy vložil své zkušenosti. „Všechny dluhy jsou na Pepu, já žádné neměla. Proto jsem mohla začít podnikat. Pepa mě vedl a stal se mým mentorem. Bez něj bych to nedokázala,“ dodala Ornella, která tvrdí, že jsou s manželem sehraný tým.
Po letech společného života ale přišlo oznámení o rozvodu.
Kritizovaný šéfkuchař
Ornella se měla v poslední době sblížit se šéfkuchařem Radkem Kašpárkem. Zajímavé je, že začátek jejich kontaktu rozhodně nevypadal idylicky – z návštěvy jeho restaurace odcházela nespokojená a jídlo tehdy okomentovala slovy, že chutnalo jako „blitky“. Později ji ale Kašpárek pozval na soukromou večeři připravenou přímo pro ni – a tón se rázem změnil. „Moc ti, Radku, děkuju, a to i za zajímavou konverzaci a společnost. Sice tvrdíš, že tě žádná múza ještě nepolíbila, ale opak je pravdou,“ napsala po večeři, kdy na šéfkuchaře nešetřila chválou.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Něco mezi nimi je,“ tvrdí exmanželka Kašpárka. Koktová opět čelí spekulacím
Do celé věci se pak přimíchala i její kamarádka Agáta Hanychová, která v jejich společném podcastu naznačila, že by mezi nimi mohlo být něco víc. Šuškandu ještě přiživila Kašpárkova bývalá manželka Andrea, která měla údajně psát jak Ornelle, tak Josefovi Koktovi ve smyslu: „Bůh ví, co mezi nimi je a není, a máte se na co těšit. Oni vám ještě ukážou.“ Ornella pak doplnila, že její manžel (resp. exmanžel) bere situaci s nadhledem: „Pepa řekl, že se moc těší. Naštěstí to bere s humorem,“ uvedla. Otázkou zůstává, jestli mu tenhle klid a pověstný humor vydrží i v případě, že se spekulace budou dál stupňovat.
Jisté je zatím jen to, že o svém soukromí se Ornella rozhodla mluvit otevřeně — a že další kapitoly svého osobního života hodlá sdílet především prostřednictvím své platformy.
VIDEO: Být s partnerem dlouho šťastný se stává nenormální. Pro děti je rozvod trauma, říká Ptáček
Zdroj: Ornella life, Blesk, iDNES, Blesk, Instagram Ornelly Koktové, Žena.cz, Show Jana Krause, kafe.cz