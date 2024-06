Třeštíková se svlékla před kamerou, Žilková slaví a Bočanovou vyděsili sousedi

Spisovatelka Radka Třeštíková si z názoru ostatních ohledně svého chování nic nedělá. Ty, kteří ji kritizují, naopak ráda provokuje. Ani tentokrát se nedržela zpátky a znovu se pochlubila svými ňadry, která si nechala upravit plastickým chirurgem.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.