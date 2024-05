Langmajer je zase nahý, Arichteva trpí bolestí a Vondráčková sklízí banány

K hereckému povolání bezpochyby patří trochu exhibicionismu. Tuto podmínku jasně splňuje herec Jiří Langmajer, který potěšil zástupy svých věrných fanynek a ukázal se zcela nahý, jak se válí v posledním sněhu na vrcholcích svých milovaných Krkonoš.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.