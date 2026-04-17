Přeskočit na obsah
17. 4. Rudolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Tuhle výhru mu nikdo nevezme: Jiří Procházka přivítal na svět prvorozenou dceru. Holčička dostala krásné jméno

Jiří Procházka
Jiří ProcházkaFoto: Profimedia
Jiří Procházka
Jiří ProcházkaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Život Jiřího Procházky se v těchto dnech změnil víc než po jakémkoli vítězství v kleci. Český MMA bojovník se stal poprvé otcem a podle vlastních slov jde o okamžik, který překonává všechny dosavadní sportovní úspěchy. Radostnou novinku sdílel se svou partnerkou Kamilou Kordulíkovou na sociálních sítích, kde zveřejnili i první snímek své dcery.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

„Čistá, čistá síla lásky novorozené Eleonoře, prvorozené dceři a její mamince, která dnes ukázala nesmírnou sílu, o které jsem ani netušil, že v sobě má. Tohle byl jistě můj titulový boj o život a cítím se jako mistr,“ napsal Procházka k fotografii na sociální síti Instagram. 

Jiří Procházka
Jiří Procházka

Proč Denisa? Bojovník MMA Jiří Procházka vysvětlil, jak přišel ke své přezdívce

Celebrity

Cesta k tomuto momentu přitom nebyla pro pár vůbec jednoduchá

Jejich vztah prošel několika krizemi i odloučeními, ale pokaždé se k sobě vrátili. Dnes tvoří pevnou dvojici a Kamila, která pracuje jako advokátka, stojí po boku úspěšného sportovce jako jeho klíčová opora. Jejich společný život se navíc postupně proměnil – od skromných začátků až po současnost, kdy se přizpůsobuje náročnému režimu vrcholového bojovníka.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jiří Procházka přiznal bolestivou pravdu: Až po dvanácti rozchodech pochopil, co pro něj partnerka znamená

Reklama

Zatímco v osobním životě prožívá jedno z nejšťastnějších období, na sportovní scéně to Procházkovi v poslední době úplně nevychází. V posledním zápase podlehl Carlosi Ulbergovi, který ho zasáhl tvrdým levým hákem. Přitom se duel zpočátku vyvíjel slibně a soupeře limitovalo i zranění kolene.

Po zápase ale šly sportovní ambice rychle stranou. Procházka okamžitě odcestoval zpět domů, protože termín porodu se nebezpečně blížil. Priorita byla jasná. Místo dalšího souboje ho čekal ten nejdůležitější – stát se otcem. A ten, jak sám naznačil, pro něj znamená víc než jakýkoli titul v kariéře.

VIDEO: „Narodil se nový král, Karlos Vémola oslavil narození syna, dal mu jméno po šampionovi

Karlos junior, Sky a Lili mají nového sourozence Rockyho Vémolu. V Sociálu uvidíte také spektakulární florbalový nájezd či emoce po Zlatém míči. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Instagram Jiřího Procházky

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama