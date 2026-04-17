„Čistá, čistá síla lásky novorozené Eleonoře, prvorozené dceři a její mamince, která dnes ukázala nesmírnou sílu, o které jsem ani netušil, že v sobě má. Tohle byl jistě můj titulový boj o život a cítím se jako mistr,“ napsal Procházka k fotografii na sociální síti Instagram.
Tuhle výhru mu nikdo nevezme: Jiří Procházka přivítal na svět prvorozenou dceru. Holčička dostala krásné jméno
Život Jiřího Procházky se v těchto dnech změnil víc než po jakémkoli vítězství v kleci. Český MMA bojovník se stal poprvé otcem a podle vlastních slov jde o okamžik, který překonává všechny dosavadní sportovní úspěchy. Radostnou novinku sdílel se svou partnerkou Kamilou Kordulíkovou na sociálních sítích, kde zveřejnili i první snímek své dcery.
Cesta k tomuto momentu přitom nebyla pro pár vůbec jednoduchá
Jejich vztah prošel několika krizemi i odloučeními, ale pokaždé se k sobě vrátili. Dnes tvoří pevnou dvojici a Kamila, která pracuje jako advokátka, stojí po boku úspěšného sportovce jako jeho klíčová opora. Jejich společný život se navíc postupně proměnil – od skromných začátků až po současnost, kdy se přizpůsobuje náročnému režimu vrcholového bojovníka.
Zatímco v osobním životě prožívá jedno z nejšťastnějších období, na sportovní scéně to Procházkovi v poslední době úplně nevychází. V posledním zápase podlehl Carlosi Ulbergovi, který ho zasáhl tvrdým levým hákem. Přitom se duel zpočátku vyvíjel slibně a soupeře limitovalo i zranění kolene.
Po zápase ale šly sportovní ambice rychle stranou. Procházka okamžitě odcestoval zpět domů, protože termín porodu se nebezpečně blížil. Priorita byla jasná. Místo dalšího souboje ho čekal ten nejdůležitější – stát se otcem. A ten, jak sám naznačil, pro něj znamená víc než jakýkoli titul v kariéře.