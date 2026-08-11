Diář Ewy Farne byl už od jejích třinácti let, kdy vydala svůj první singl Měls mě vůbec rád, plný povinností, koncertů a schůzek. Do dnes vydala přes desítku alb, obdržela několik ocenění v anketách Český slavík i ceny Anděl a je také dvojnásobnou maminkou.
Třinec byl jen začátek. Ewa Farna se za dvacet let dostala tam, kam většina českých zpěváků nikdy
Ewa Farna se na svou dráhu profesionální zpěvačky vydala velmi brzy a do hudební historie se zapsala hned několikrát. Poprvé jako historicky nejmladší česká zpěvačka, která absolvovala turné či svou písní Tělo, kdy se na pár dní stala tváří playlistu Spotify a obsadila billboard, který byl umístěný na Times Square v New Yorku.
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Talent má po rodičích
Česko-polská zpěvačka byla vychovávaná jako evangelička. Její otec ostatně hraje na několik nástrojů a vystupuje s lidovou kapelou a hudební vlohy má i její matka. Zpívat prý začala ve třech letech.
Ve třinácti letech její život radikálně změnil její první hit „Měls mě vůbec rád“, který doslova raketově vystřelil mezi nejposlouchanější písně, a z neznámé teenagerky se tak téměř přes noc stala hvězda. Zatímco si její vrstevníci užívali bezstarostné dětství, Ewa Farna se začala intenzivně věnovat své kariéře.
Talent má po rodičích
Česko-polská zpěvačka byla vychovávaná jako evangelička. Její otec ostatně hraje na několik nástrojů a vystupuje s lidovou kapelou a hudební vlohy má i její matka. Zpívat prý začala ve třech letech.
Ve třinácti letech její život radikálně změnil její první hit „Měls mě vůbec rád“, který doslova raketově vystřelil mezi nejposlouchanější písně, a z neznámé teenagerky se tak téměř přes noc stala hvězda. Zatímco si její vrstevníci užívali bezstarostné dětství, Ewa Farna se začala intenzivně věnovat své kariéře.
Debutové album, Objev roku a první koncert
Rok 2006 byl pro mladou zpěvačku zlomový. V listopadu vydala debutové album nazvané podle titulní písně "Měls mě vůbec rád“, vyhrála ocenění Objev roku v anketě Český slavík Mattoni 2006 a další rok už zpívala na svém prvním samostatném koncertě v Třinci.
Když alba padají z nebe
Po úspěšném prvním albu se znovu pustila do práce a v roce 2007 vydala desky hned dvě. V pořadí druhou českou s názvem „Ticho“ a debutovou polskou „Sam na sam“, což byla polská verze první české desky. Obě česká alba se stala platinovými.
Ve čtrnácti na turné
Jako nejmladší česká zpěvačka absolvovala turné „Blíž ke hvězdám“, čítající osmnáct koncertů, již ve svých 14 letech.
Nejmladší držitelka ocenění Český slavík
V úspěšné kariéře pokračovala i nadále. Společně s Kubou Moledou nazpívala oficiální soundtrack k filmu Camp Rock a k seriálu Ošklivka Katka. Nakonec rok 2008 završila výhrou třetího místa v anketě Český slavík v kategorii Zpěvačka roku a stala se tak historicky vůbec nejmladší držitelkou tohoto ocenění.
Randila s Tomášem Klusem
Společně se zpěvákem Tomášem Klusem v roce 2011 moderovala ceny Anděl, a několik měsíců byli partnery dokonce i v soukromí. Jejich rozchod oznámila Klusova manažerka a zdůvodnila ho velkým pracovním vytížením Tomáše i Ewy. Spekulace o tom, že by za jejich rozchodem stál někdo třetí, se nepotvrdily.
Nejmladší porotkyně v SuperStar
V roce 2012 usedla Ewa společně s Palem Haberou a Ondřejem Soukupem za porotcovský stůl ve třetí sezoně oblíbené pěvecké show Česko-Slovenská SuperStar. A opět prodloužila řadu svých prvenství, když se stala nejmladší porotkyní této soutěže u nás.
Mám boky jako skříň
Velmi často se řešila, řeší a stále se nejspíše bude řešit zpěvaččina postava. Neuplyne měsíc, aby se v médiích neobjevila informace o tom, kolik přibrala, nebo naopak zhubla. V roce 2015 zpěvačka nazpívala song „Mám boky jako skříň“, kterým dala jasně najevo, že je se svým tělem spokojená.
Chobotovi
Potkali se na pódiu, když zpěvačka měnila členy své kapely. Kudrnatý, sympatický kytarista Martin Chobot se stal v roce 2017 jejím manželem.
Syn Artur
V roce 2019 se zpěvačka pochlubila šťastnou novinou, když se stala novopečenou maminkou syna Artura, kterému doma říkají polskou zdrobnělinou Artuś.
Tělo
Ewiny postavy se týká i singl „Tělo“, který složila se svým kytaristou Lukášem Chromkem. Ve videoklipu se objevují ženy různých postav, jejichž tělo poznamenalo těhotenství, kila navíc, strie. Farna tak pokračuje v upozorňování na neustálý tlak na ženy v podobě bodyshamingu (pozn. red.: zesměšňování či posuzování pouze na základě fyzického vzhledu), na který už dříve reagovala i písní „Mám boky jako skříň“.
Dobyla i New York
Zpěvačka dobývá nejen Česko a Polsko, ale i New York. Se svou písní „Tělo“ se na pár dní stala tváří playlistu Spotify a obsadila obrovský billboard, který byl umístěný na rušném Times Square. Zpráva proběhla všemi médii a Ewa zaznamenala další z velkých úspěchů své hvězdné kariéry.
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Farna se snaží vystupovat apoliticky, proto ji velmi znechutilo, když si bývalý premiér Andrej Babiš pořídil selfie na jejím koncertě. Snímek pak sdílel na svém Facebooku, což Farnou, která politickou stranu ANO nepodporuje, rozhořčilo.
Tehdejšímu premiérovi napsala rázný a všeříkající komentář přímo pod fotku na Facebooku. „Snažím se lidi skrze hudbu spíš pojit a politiku na koncerty netahat. A je mi hodně nepříjemné, že jste ji tam přivedl. Cítím se zneužitá,“ napsala pod příspěvek.
Babiš na koncertě Farne
Druhé těhotenství oznámila fanouškům na Instagramu spolu s informací o novém albu Umami, které je inspirované mateřstvím. Farna se vyfotila spolu se zadní stranou připravovaného alba. Na fotografii nešlo přehlédnout, že má desku přitisknutou k břichu v pokročilém stadiu těhotenství. „Jak jsem slíbila, tady je tracklist a zadní strana desky Umami. Tohle ‚dítě‘ v podobě alba se zrodí začátkem prosince. Pak, jak je vidno, je na cestě i další,“ připsala k příspěvku.
Dcera Ella
V roce 2022 se Farna stala dvojnásobnou maminkou. Holčička dostala jméno Ella. Na sítích se se svými fanoušky podělila o vtipnou fotku ilustrující život maminek na mateřské. „Hory neposkládaného prádla, věčně plná špinavá myčka, když zrovna nepřebaluješ, tak myješ nočník, když zrovna nekojíš, tak vaříš obídek. Tvůj IG feed je mrtvý. Stejně jako ty, ale s tím se musí počítat, energie je dneska drahá. A v tom všem jsem totálně naplněná. Jako ta myčka. Nebo moje prsa,“ připsala Farna k fotografii z koupelny, kde se v pozadí rýsuje kupa prádla.
Tři vyprodané Edeny
Jedna z nejpopulárnějších zpěvaček popové a rockové hudby u nás má na svém kontě přes deset alb, několik live nahrávek, přes tři desítky singlů a videoklipů. Ewa Farna se zapsala do historie jako první česká zpěvačka, která dokázala vyprodat hned tři velkolepé koncerty v pražském fotbalovém stadionu Eden (Fortuna Arena). Tyto historické koncertní večery proběhly v červnu 2026 a oslavila jimi 20 let své hudební kariéry.