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Třinec byl jen začátek. Ewa Farna se za dvacet let dostala tam, kam většina českých zpěváků nikdy

Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: Profimedia – Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia
Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: Profimedia – Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ewa Farna se na svou dráhu profesionální zpěvačky vydala velmi brzy a do hudební historie se zapsala hned několikrát. Poprvé jako historicky nejmladší česká zpěvačka, která absolvovala turné či svou písní Tělo, kdy se na pár dní stala tváří playlistu Spotify a obsadila billboard, který byl umístěný na Times Square v New Yorku.

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Diář Ewy Farne byl už od jejích třinácti let, kdy vydala svůj první singl Měls mě vůbec rád, plný povinností, koncertů a schůzek. Do dnes vydala přes desítku alb, obdržela několik ocenění v anketách Český slavík i ceny Anděl a je také dvojnásobnou maminkou.

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Talent má po rodičích

Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: Profimedia

Česko-polská zpěvačka byla vychovávaná jako evangelička. Její otec ostatně hraje na několik nástrojů a vystupuje s lidovou kapelou a hudební vlohy má i její matka. Zpívat prý začala ve třech letech. 

Ve třinácti letech její život radikálně změnil její první hit Měls mě vůbec rád, který doslova raketově vystřelil mezi nejposlouchanější písně, a z neznámé teenagerky se tak téměř přes noc stala hvězda. Zatímco si její vrstevníci užívali bezstarostné dětství, Ewa Farna se začala intenzivně věnovat své kariéře.

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