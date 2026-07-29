Ve svém podcastu řeší influencerka Agáta Hanychová záležitosti všedního života. Tentokrát se v díle se svou matkou, herečkou Veronikou Žilkovou zaměřily na svatby. To je téma, ke kterému mají obě co říct, protože každá z nich absolvovala ve svém životě zatím tři. Na to, kdo by měl být na tak velký den pozvaný, mají jasný názor a Žilková přidala jednu velmi pikantní historku.
Tři manželé Veroniky Žilkové na jedné svatbě! Agáta odhalila rodinnou historku
Na svatbě Agáty Hanychové s Jakubem Prachařem se odehrála scéna, která by vydala na filmovou komedii. Na jednom místě se totiž sešli hned tři manželé Veroniky Žilkové – dva bývalí i tehdejší současný. A právě jejich společné posezení u baru až do časných ranních hodin se po letech stalo zdrojem jedné z nejvtipnějších rodinných historek, kterou matka s dcerou nyní vytáhly na světlo.
Seznam hostů na svatbu je podle obou žen klíčový k úspěchu celého dne. A jednoznačně si myslí, že pokud jsou rodiče snoubenců rozvedení, jejich noví partneři by měli být připraveni na to, že nebudou na svatbu svých nevlastních dětí pozvaní. A to proto, aby nevytvářeli zbytečně dusnou atmosféru. Právě to se totiž stalo na svatbě Hanychové s jejím prvním manželem, hercem Jakubem Prachařem.
Toho si Agáta vzala hned dvakrát. První obřad byl spontánní a proběhl v naprostém utajení v Mariánských lázních. „To byl pro všechny hrozný šok,“ zavzpomínala Žilková, která se o tom, že je z její dcery vdaná paní dozvěděla až díky novinářům. Druhá svatba pak byla církevní a proběhla v kostele v Úněticích. A právě na hostině se Hanychová pokusila sblížit svojí rodinu s tou Prachařovou. Což se ale nepovedlo.
„Ty jsi sbližovala rodiny, který spolu nemluvily, na tu svatbu přišly a nemluví spolu dál,“ zhodnotila Žilková to, jak hostina probíhala a připomněla tak fakt, že se s bývalou tchyní své dcery, herečkou Danou Batulkovou nemají rády. Roli v tom má hrát to, že v minulosti měla mít Žilková poměr s bývalým manželem Batulkové, hercem Davidem Prachařem.
V ten den se ale stalo ještě něco mnohem zábavnějšího. Na seznamu hostů totiž byli i tři manželé Žilkové, z toho dva bývalý. Jiří Hanych, otec Agáty a první hereččin manžel. Pozvánku dostal také Marek Navrátil, druhý manžel Žilkové, který Agátu dlouhé roky vychovával a s nímž měla až do jeho smrti velmi blízký vztah a také tehdejší manžel, herec a diplomat Martin Stropnický. Kdo by však čekal rivalitu, velmi by se mýlil.
„V pět ráno po svatbě s Jakubem zůstali na baru Hanych, Navrátil, Stropnický ještě s Janou Dopitovou (sestra současného manžela Miroslava Dopity pozn. redakce) a tys tam přiběhla s natáčkama na hlavě,“ vytáhla rodinnou historka Hanychová. „Protože řvali, já jsme jela na natáčení,“ vysvětlila své tehdejší pohnutky Žilková, která nechtěla, aby vzbudili ostatní. „A Jirka s Markem se na sebe podívali, usmáli se a řekli – na nás už neřvi a odveď si Stropnickýho," pobavila Hanychová své sledující. Je to tak krásná ukázka toho, že i vztahy s bývalými partnery mohou fungovat.