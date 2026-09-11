Bára Basiková má za sebou premiéru dokumentu, který zachycuje neuvěřitelných třicet let jejího života. Časosběrný film Heleny Třeštíkové ukazuje známou zpěvačku nejen jako výraznou osobnost české hudební scény, ale především jako ženu, partnerku a maminku, která během let procházela nejrůznějšími životními obdobími. Na premiéru kromě jiných dorazil i její syn Theodor, který se ve filmu také objevuje. A jak sám přiznal, viděl ho už třikrát. Tentokrát ale chtěl především sledovat reakce svých kamarádů.
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Syn Báry Basikové se před kamerou rozhodně nešetřil! V novém dokumentu Heleny Třeštíkové se objeví i momenty, za které se dnes sám pořádně stydí. A jeho hodnocení vlastního chování? „Choval jsem se jako ču**k!“ Při premiéře pak otevřeně promluvil i o slavných vztazích své maminky.
Pro syna Báry Basikové muselo být sledování některých momentů pořádně zvláštní. Kamera totiž zachytila i období, kdy byl ještě mladší a jeho vlastní chování dnes hodnotí poměrně nemilosrdně. „Choval jsem se jako ču**k!“ okomentoval bez obalu své počínání zachycené ve filmu. Zároveň si ale uvědomuje, že ani život jeho maminky rozhodně nebyl jednoduchý. „Muselo to být ostrý,“ řekl o letech, která Třeštíková před kamerou zachytila.
Velkou část dokumentu tvoří také Bářin osobní život a její partnerské vztahy. Zpěvačka byla třikrát vdaná, její syn tak mohl nahlédnout do života svého rodiče tak, jak mnohé děti nemají možnost. „Já do jejich vztahu neviděl, neumím to zhodnotit, ale z těch tří chlapů vyšel v tom filmu nejlíp,“ komentoval partnerský život maminky, který v mnohém nebyl šťastný.
Zajímavý je také jeho vztah ke slávě vlastní maminky. Přestože vyrůstal po boku jedné z nejznámějších českých zpěvaček, dlouho si vůbec neuvědomoval, že jeho rodina je pro ostatní výjimečná. „Do určitého věku jsem vůbec nevnímal, že je máma tak známá, bral jsem ji jako obyčejnou zpěvačku. Až postupně mi začalo docházet, že ta její sláva je trošku větší,“ přiznal podle iDnes. Přitom jejího jména se nijak nesnaží využívat. Naopak mu připadá zvláštní prezentovat se něčím, k čemu sám nepřispěl.
Po maturitě se chce osamostatnit a pokud všechno vyjde, rád by pokračoval ve studiu v zahraničí. „To mi bude dvacet, dvacet jedna, to je tak akorát,“ plánuje. A přestože by mu slavné příjmení mohlo v některých situacích otevřít dveře, podobné výhody odmítá. „Já to nikomu neříkám, ani toho nevyužívám ve svůj prospěch. Spolužáci to podle mě neví, a když tak od rodičů, kteří jim to doma řekli,“ vysvětlil. „Nechci se tím prezentovat, přijde mi to trapné, když jsem se o tu slávu ničím nezasloužil.“