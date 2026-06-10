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Tři hypotéky a přistižení při krádeži. Martina Pártlová promluvila o svém majetku

Martina Pártlová
Martina PártlováFoto: HerminaPress
Martina Pártlová
Martina PártlováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Martina Pártlová fanoušky pobavila nečekaným přiznáním. Úspěšná zpěvačka a maminka malé dcery zavzpomínala na divoké dětství a dospívání, kdy se dostala i do křížku se zákonem.

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Zpěvačka Martina Pártlová v současnosti zažívá skvělé roky své pěvecké kariéry. Jak nyní prozradila, její minulost je ale daleko temnější. Tedy tak trochu v uvozovkách. O tom, jaké bylo její dětství a dospívání, promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde prozradila, že jí nechybí ani kriminální zkušenosti. 

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A začala opravdu velmi brzy. „V deseti letech jsem začala a potom jsem vykradla Prior. Vzala jsem všechno, co tam bylo – matičky, šroubky, odrazky… Chytili mě až u tkaniček,“ řekla se smíchem zpěvačka. Z tohoto prohřešku ale vyvázla poměrně snadno. „Vypadala jsem ale hezky – měla jsem černou kanýrovanou sukni, bílou halenku, piškoty a tašku plnou šroubků, matiček a tkaniček,“ dodala Pártlová.

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Kromě toho se ale také v dospívání chytla poměrně špatné party. Byli to většinou kluci, kteří chodili rádi za školu a chodili rádi se bavit, vykrádali lahůdky a tak. Bylo mi čtrnáct, dneska si říkám, že je to strašný, zamýšlí se maminka malé dcery. Bylo jim šestnáct, nebyli o moc starší. Co si pamatuju, tak tenkrát chtěli vykrást lahůdky a vlítli do masny, takže to byli ještě blbci, neubránila se smíchu při vzpomínce.

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Dnes je Martina zodpovědnou maminkou od rodiny, která také vlastní hned několik nemovitostí. Kromě domu u Prahy je to také nákladně zrekonstruovaná chalupa v jižních Čechách. „Mám tři hypotéky. Chalupa ještě není úplně dodělaná. Pepa se na tom nepodílel. Až když bylo postaveno, přišel a říkal, co kde mohlo být jinak. Bydlet tam asi nebudeme. Vypadá to sice líp než můj dům, možná tam budu jednou na stará kolena. Chtěla jsem mít něco v Jihočeském kraji, ale nepodívala jsem se, jak daleko to je od Českých Budějovic. Bylo to za dobré peníze, tak jsem to koupila a až potom jsem zjistila, že je to opravdu daleko. Snažím se tam jezdit často, ale cesta trvá dvě hodiny,“ dodala. 

VIDEO: Hudba mi dělá radost, ale není zdaleka vším, co generuje peníze. Instagram si dělám sama, je tam můj život, říká Rolins.

Hudba mi dělá radost, ale není zdaleka vším, co generuje peníze. Instagram si dělám sama, je tam můj život, říká zpěvačka. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: 7 pádů Honzy Dědka

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