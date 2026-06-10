Zpěvačka Martina Pártlová v současnosti zažívá skvělé roky své pěvecké kariéry. Jak nyní prozradila, její minulost je ale daleko temnější. Tedy tak trochu v uvozovkách. O tom, jaké bylo její dětství a dospívání, promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde prozradila, že jí nechybí ani kriminální zkušenosti.
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Martina Pártlová fanoušky pobavila nečekaným přiznáním. Úspěšná zpěvačka a maminka malé dcery zavzpomínala na divoké dětství a dospívání, kdy se dostala i do křížku se zákonem.
A začala opravdu velmi brzy. „V deseti letech jsem začala a potom jsem vykradla Prior. Vzala jsem všechno, co tam bylo – matičky, šroubky, odrazky… Chytili mě až u tkaniček,“ řekla se smíchem zpěvačka. Z tohoto prohřešku ale vyvázla poměrně snadno. „Vypadala jsem ale hezky – měla jsem černou kanýrovanou sukni, bílou halenku, piškoty a tašku plnou šroubků, matiček a tkaniček,“ dodala Pártlová.
Kromě toho se ale také v dospívání chytla poměrně špatné party. „Byli to většinou kluci, kteří chodili rádi za školu a chodili rádi se bavit, vykrádali lahůdky a tak. Bylo mi čtrnáct, dneska si říkám, že je to strašný,“ zamýšlí se maminka malé dcery. „Bylo jim šestnáct, nebyli o moc starší. Co si pamatuju, tak tenkrát chtěli vykrást lahůdky a vlítli do masny, takže to byli ještě blbci,“ neubránila se smíchu při vzpomínce.
Dnes je Martina zodpovědnou maminkou od rodiny, která také vlastní hned několik nemovitostí. Kromě domu u Prahy je to také nákladně zrekonstruovaná chalupa v jižních Čechách. „Mám tři hypotéky. Chalupa ještě není úplně dodělaná. Pepa se na tom nepodílel. Až když bylo postaveno, přišel a říkal, co kde mohlo být jinak. Bydlet tam asi nebudeme. Vypadá to sice líp než můj dům, možná tam budu jednou na stará kolena. Chtěla jsem mít něco v Jihočeském kraji, ale nepodívala jsem se, jak daleko to je od Českých Budějovic. Bylo to za dobré peníze, tak jsem to koupila a až potom jsem zjistila, že je to opravdu daleko. Snažím se tam jezdit často, ale cesta trvá dvě hodiny,“ dodala.
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Zdroj: 7 pádů Honzy Dědka