Báře Polákové se dubnu narodil syn František, kterého má s partnerem Štěpánem Urbanem, a z herečky a zpěvačky je tak trojnásobná maminka. Její dvě starší dcery Ronja a Rika už ale nejsou žádná miminka a příchod nového člena rodiny mohl jejich dosavadní svět pořádně proměnit. Jak se ukázalo, obavy nebyly na místě. Bára teď prozradila, jak holky brášku přijaly a jak si doma na novou situaci zvykli.
Tři děti a práce na plný plyn. Bára Poláková promluvila o nočním kojení i rodinném životě
Dvě dcera školou povinné, miminko, noční kojení a k tomu divadlo i koncerty. Bára Poláková rozhodně nezvolnila ani po narození třetího potomka. Teď prozradila, jak její starší dcery přijaly malého brášku a co se u nich doma změnilo. A přiznala, že nejmladší syn jí dává v noci pořádně zabrat.
„Holky jsou strašně spokojené,“ pochvaluje si Poláková v rozhovoru pro Showtime. „Takže všechny maminky, které nevědí a pochybují, jestli by to u takhle starších dětí nenarušilo pocit, že mají maminku jen pro sebe, můžu uklidnit. Alespoň u nás mám pocit, že to tak vůbec není a že jsou šťastné,“ popsala. Ronja a Rika, jejichž otcem je herec Pavel Liška, si tak užívají role velkých sester.
Bára prozradila, že její nejmladší potomek má trochu jiný režim, než na jaký byla zvyklá u dcer. Zatímco holky podle jejích vzpomínek bývaly v noci klidnější, František se hlásí o pozornost razantněji. „Za noc kojím docela často. Není to miminko, které si lehne v sedm večer a vstává ve čtyři ráno, což si myslím, že holky takové docela byly. Je to ale strašně krásné a jsem fakt spokojená,“ přiznala.
Ani tak si ale nestěžuje na vyčerpání. „Dnešní noc jsem třeba měla úplně super. Hezky jsem se vyspala, spali jsme spolu přitulení a bylo to strašně krásné,“ svěřila se. V rodině tak postupně hledají rytmus, který vyhovuje všem třem dětem i dospělým.
Do toho se Poláková poměrně rychle vrátila také k práci. „Na to, co teď máme za sebou během léta a podzimu, kdy jsem hrozně rychle naskočila do hraní v divadle, nám teď končí jedno turné a začíná druhé, se vlastně cítím hrozně dobře,“ popsala své pracovní tempo.