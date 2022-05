Prý bych měla ztloustnout, tvrdí lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká

"Můj trenér pořád chce, abych měla víc kil," svěřila se Janu Krausovi, jehož zajímalo, zda musí v sezoně držet nějakou speciální dietu. "Mně to ale nejde, pořád mám nějakých 69 nebo 70 kilo od patnácti let." K tomu, že by jí kila navíc pomohla ve zvýšení rychlosti jízdy, se vyjádřila skepticky. "Zase bych s sebou musela tahat daleko víc kil - když dělám tu zatáčku, tlačí to na mě ještě víc," vysvětlila česká královna zimních sportů.

Ledecká také prozradila, že se dokáže radovat nejen ze zlatých olympijských medailí. "Novináři o mně vždycky řeknou, že olympijské zlato je pro mě nejcennější, aniž by se mě zeptali… Tak ne, já mám ráda všechny medaile!" prohlásila.

I když zima už dávno skončila, je sportovkyně stále v aktivním tréninku. "Jezdíme trénovat na ledovce, a abychom stihli ten dobrý sníh, ten ještě po ránu zmrzlý, tak musíme vstávat třeba v půl čtvrté ráno a jít na ten kopec. A já nejsem žádný velký vstávač, takže je to pro mě utrpení," posteskla si moderátorovi. Aby byla schopná tento rytmus držet, musí prý chodit spát v osm. "Večerní sníh už je takový rozbředlý a trenéři ho nemají rádi. Já bych byla i pro ten rozbředlý," dodala se smíchem.

Společně s Ester Ledeckou si Jan Kraus pozval hudebníka Otu Balage a Hanu Sternlicht - ženu, která přežila tři koncentrační tábory. Premiéru dalšího dílu uvidíte ve středu 11. května ve 21.35 na Primě.