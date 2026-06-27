Letní Praha má řadu krásných scén, málokterá ale působí tak filmově jako Ledeburská zahrada pod Pražským hradem. Právě tam se v polovině července znovu vrátí koncertní cyklus Šansony v zahradách, který letos sází nejen na atmosféru barokních teras, ale i na nečekaná hudební spojení. Největší pozornost na sebe přitom už během příprav strhl Dan Bárta.
Traumatické poškození sluchu ho nezastavilo. Dan Bárta bude hlavní hvězdou letních koncertů
Dan Bárta otevřeně promluvil o traumatickém poškození sluchu, které by pro každého zpěváka mohlo znamenat vážnou komplikaci. On sám ale zůstává nad věcí a v létě se chystá překvapit publikum v nečekané šansonové poloze.
Jeden z nejvýraznějších českých zpěváků se v programu objeví po boku Roberta Balzara, Radky Fišarové, Renaty Drössler a Davida Krause. Pro publikum to může být lákavé právě proto, že Bárta není jméno, které by si většina lidí automaticky spojovala se šansonem. Sám ale podobné žánrové nálepky neprožívá. A s typickým nadhledem mluví i o zdravotní indispozici, která by u zpěváka mohla znít znepokojivě.
„Práce mám hodně, děkuju za optání, dobře mi tak. A to ucho je prostě trochu nahoře hluché, to je holt život. Ale mohlo by to být mnohem horší, takže dělám jakoby nic,“ přiznal Dan Bárta.
Právě tahle lehkost je pro něj ostatně typická. Bárta se na české scéně dlouhodobě pohybuje mimo jednoduché kategorie. Do širšího povědomí se dostal v devadesátých letech s kapelou Alice, výraznou stopu zanechal v muzikálu Jesus Christ Superstar, stal se součástí J.A.R. a od roku 2000 je spojený také s vlastní formací Illustratosphere. Patří k několikanásobným držitelům Ceny Anděl a jeho hlas je pro řadu posluchačů spojený spíš s rockem, funkem, jazzem nebo sofistikovaným popem než s klasickým šansonem.
O to zajímavější může být sledovat, jak si s tímto žánrem poradí v komorním prostředí historické zahrady. Bárta ale dává najevo, že šanson nevnímá jako svazující disciplínu, do níž by se musel násilně stylizovat.
„Možná je šanson něco mezi recitací a zpěvem, co já vím? Já žánrům moc nerozumím. Prostě se zpívá, nebo šířeji myšleno přednáší, předvádí písnička. My jsme muzikanti, tak ty písničky hrajeme, šanson sem, šanson tam,“ usmíval se.
Právě jeho vystoupení budí zvědavost i mezi kolegy. Renata Drössler, která má se šansonem dlouholeté zkušenosti a na festivalu představí vlastní emotivně laděný program, se netají tím, že ji Bártovo pojetí mimořádně zajímá.
„Já si myslím, že pro publikum bude překvapivé moje vystoupení tím, že mě tady uvidí poprvé. Ale jinak, jak je to Šanson v zahradách, tak asi lidi určitě očekávají, že šansony zazpíváme. Já je zpívám dlouhodobě, už se na koncert a všechny další kolegy moc těším. My jsme dvě ženy, které šanson zpívají, David ten určitě taky by ještě mohl být trochu k nám, no ale Dan a šanson? Na něj se strašně těším, protože je skvělý,“ vysvětlil Bárta.
Šansony v zahradách tak letos nestojí jen na jistotě známých jmen, ale i na momentu překvapení. Dalším z účinkujících bude David Kraus, který tentokrát odloží svou vlastní kapelu a vystoupí s formací Radky Fišarové. I pro něj je to změna prostředí i hudebního nastavení.
„Mě nejvíce překvapilo, že mě Radka Fišarová pozvala, protože já nejsem šansonový zpěvák, úplně mě dojalo to místo, že budeme vystupovat v Ledeburské zahradě. Je to jedno z nejromantičtějších míst v Praze, které jsem poznal a určitě má vliv na celý koncert. Také jsem unešený z té party, kterou dala Radka dohromady. Překvapením bude, že nevystupuji se svou kapelou, ale s kapelou Radky Fišarové, která dovede z každé písně udělat šanson, i když původně šansonem nebyla. Velice si vážím, že mě již nějakou dobu Radka oslovuje a bere mě na své projekty a jsem jí za to velice vděčný,“ nešetřil chválou Kraus.
Výběr místa přitom není jen romantickou kulisou. Ledeburská zahrada je součástí Zahrad pod Pražským hradem, tedy komplexu historických terasových zahrad na jižním svahu pod Hradem. Prague City Tourism ji popisuje jako barokní zahradu s vyhlídkovými terasami, schodišti, pavilonky a sala terrenou, která dnes slouží i koncertním účelům. Pro šanson, který stojí na atmosféře, výrazu a blízkém kontaktu s publikem, je to místo jako stvořené.