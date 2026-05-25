Moderátor Libor Bouček a jeho třetí manželka Gabriela jsou rodiči pětiletého syna Alberta a dvouleté dcery Beátky. A přestože rodina si své soukromí hodně střeží, Gabriela nyní udělala výjimku a rozhodla se promluvit o své mateřské zkušenosti, která rozhodně nebyla jednoduchá.
Trauma Libora Boučka. „Pokusíme se vám ženu zachránit,“ vyslechl si v porodnici
Manželka moderátora Libora Boučka výjimečně otevřela dveře do svého soukromí a promluvila o velmi bolestivé cestě k mateřství. Gabriela Boučková přiznala několik samovolných potratů, umělé oplodnění i dramatické komplikace při obou porodech, během nichž jí šlo doslova o život. Nejtěžší chvíle si podle jejích slov prožil právě její manžel Libor.
V podcastu Mámy sobě prozradila, že obě děti přišly na svět díky umělému oplodnění. A to i přesto, že veškerá vyšetření ukázala, že oba manželé jsou zdraví a není žádný lékařský důvod, proč by nemohli počít přirozenou cestou. „Dodnes nevíme, proč to nešlo,“ přiznala Gabriela, že jejich cesta za rodinou byla hodně náročná. Moderátorce Andree Antony také prozradila, že než se povedlo přivést na svět obě děti, prodělala několik samovolných potratů. Ani porody ale nebyly jednoduché a mladé mamince při nich šlo o život.
„V obou případech se mi neodloučila placenta, tak při tom prvním jsem skončila na ARU a v tom druhém mi dávali nějaké transfuze. Takže moje šestinedělí v obou případech je spojené s velkým vyčerpáním po té krevní ztrátě,“ začala své vyprávění Gabriela.
„Placenta po porodu prostě nevyšla, takže mě uspali a vytahovali ji ven, ale když jsem rodila poprvé, tak neměli na oddělení nachystanou tu moji krev, takže jsme málem vykrvácela,“ zavzpomínala na těžké okamžiky s tím, že daleko horší zážitek to byl pro jejího manžela. „Já jsem spala, největší trauma z toho má Libor, kterému dali Bertíka, zavřeli ho do koupelny a řekli – pokusíme se vám ženu zachránit. Lékař mi pak říkal, že chvíli přemýšlel, že mi budou muset vzít dělohu,“ překvapila Boučková. Nakonec ale díky zkušenostem jejího porodníka všechno dobře dopadlo.
„Když bylo Bertíkovi dva a půl, tak jsem Liborovi oznámila, že zkusíme další. Nechtěla jsem, aby vyrůstal jako jedináček. Protože si pamatuju, jak já jsem mámu prosila o sourozence. Nakonec se sestra narodila, až když mi bylo čtrnáct,“ vysvětlila své pohnutky. „Ten scénář se opakoval, ale tentokrát byli připraveni a měli moji krev, takže to bylo lepší,“ zakončila dramatickou výpověď šťastná maminka dvou dětí. Původně si prý přála potomky čtyři, nyní si už je ale jistá, že zůstane jen u dvou.