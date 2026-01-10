Pro Yenifer Cao, kterou diváci znají ze Survivoru a Love Islandu, a pro režiséra Sama Jaška měly být letošní Vánoce nejšťastnějším obdobím. Snoubenci se těšili na příchod vysněného syna a ještě na podzim dávali najevo, že se jejich život obrací k nové kapitole. Radostnou zprávu o těhotenství sdíleli 30. září 2025. „Jsme EXTRÉMNĚ šťastní! Máme nový život a nové priority,“ napsala tehdy Yeni na sociálních sítích.
Tragické dny Yenifer Cao a Sama Jaška: po předčasném porodu přišli o syna
Svátky, které měly být nejšťastnější, se změnily v boj o život. Yenifer Cao a režisér Samo Jaško oznámili, že čekají miminko, na konci září, ale po předčasném porodu přišla zdrcující zpráva – jejich syn přes veškerou péči lékařů nepřežil. Yenifer se s veřejností podělila o silná slova i detaily posledních dnů.
Jenže 26. prosince se všechno zlomilo. Yenifer musela odjet na pohotovost, kde si ji lékaři nechali a oznámili jí, že se začíná otevírat a pravděpodobně bude rodit předčasně. „26. 12. 2025 jsem odjela na pohotovost, kde si mě nechali a oznámili mi, že se otevírám a pravděpodobně budu rodit. Díky bohu jsem ještě nerodila a odvezli mě na rizikové oddělení. To byl paprsek mé naděje,“ svěřila se později na Instagramu. Situace se nakonec vyvinula tak, že lékaři rozhodli o císařském řezu, a jejich syn se narodil 28. prosince.
Po porodu, který proběhl v celkové anestezii, popisovala Yenifer velmi silné a chaotické chvíle, kdy se z paniky a bolesti soustředila na jediné – zda její dítě žije a má šanci. „Vzbudila jsem se z celkové anestezie a pamatuju si, jak mě vše extrémně bolelo, protože mě uspávali v největší panice, a v panice mě taky probudili. Jediné, co mě zajímalo, bylo, jestli dýchá, žije, má šanci. S úsměvem mi tatínek malého řekl, že dýchá, je krásný, neboj se lásko… měl jsem ho na hrudi,“ napsala.
Přestože byl chlapeček od prvních okamžiků v péči lékařů a napojený na řadu přístrojů, Yenifer se do něj okamžitě zamilovala. „Láska byla na první pohled. 19 hadiček měl na sobě. Už měl vlásky a nosánek po mně. Už měl rysy, které mi připomínaly známou tvář, kterou vídám doma každou noc před spaním a po probuzení,“ uvedla.
Naděje však brzy narazila na další těžkou zkoušku. Dva dny po porodu rodičům lékaři sdělili, že je nutná operace. „A to se mi svět zhroutil už po druhé. Tak malé tělíčko a tak velké věci musí překonat. I přes to tam byla naděje…“ pokračovala influencerka otevřeně. Ani přes veškerou péči a snahu malého bojovníka se však situace neobrátila k dobrému. „Po deseti dnech nám doktoři oznámili to nejhorší,“ oznámila Yenifer a zároveň poprosila veřejnost o klid a soukromí. V sobotu 10. ledna pak přidala slova, která ukazují hloubku ztráty, kterou rodina prochází: „Nevím, jestli jde dál normálně žít a dýchat a vnímat všechno tak, jak bylo… Přišli jsme o našeho malého chlapečka, který bojoval až do poslední chvíle,“ napsala zdrcená maminka.
Yenifer Cao a Samo Jaško se dali dohromady díky Love Islandu, i když každý stál na jiné straně televizní reality. Yeni byla jednou z účastnic, zatímco Samo patřil k lidem z produkce, kteří formát řídí ze zákulisí. Později se navíc posunul do vedení a v rámci Primy nastoupil na pozici ředitele pro reality show a zábavu. Jejich příběh teď ale místo plánů na společnou budoucnost provází bolestná tragédie, která přišla v době, kdy měli být nejblíž splněnému snu.