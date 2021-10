Topmodelka Daniela Peštová slaví 51: Štěstí našla s Haberou a stále vypadá na třicet

Daniela Peštová vystudovala teplické gymnázium, poté se vrhla na modelingovou kariéru. Objevila ji Dominique Caffinová z agentury Madison Modeling Agency a po vítězství v modelingové soutěži se Peštová přestěhovala do Paříže.

Na vrchol v módní branži se dostala poté, co přesídlila do New Yorku. Zde například dvakrát pózovala pro titulní stranu časopisu Sports Illustrated. Objevila se i na titulkách časopisů GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a Elle.

Daniela Peštová byla dříve vdaná za Tommasa Butiho, bývalého ředitele řetězce Fashion Café, se kterým má syna Yannicka. Rozvedli se v roce 1998. V roce 2001 se dala dohromady se slovenským zpěvákem a porotcem SuperStar Pavolem Haberou. Rok nato se jim narodila dcera Ella Joy Anna a roku 2009 syn Paul Henry.

Peštová dělí svůj čas mezi Česko, Slovensko a USA, kde mají s Haberou domek na Floridě.

Podívejte se, s jakou grácií stárne česká topmodelka.