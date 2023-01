Tomáši Klusovi hacker smazal YouTube kanál. "Přemýšlím teď nad pomíjivostí světa"

Zpěvák Tomáš Klus se netají tím, že sociální sítě tvoří podstatnou součást jeho práce. Na svém YouTube kanálu už dlouhá léta zveřejňuje svoji uměleckou tvorbu a jeho videa mají obvykle miliony shlédnutí. V sobotu ráno proto zažil šok, když zjistil, že jeho pracně budované médium napadl neznámý hacker.

"Jak to tak vypadá, přišel jsem o YouTube - klipy, videa, sledující. Ještě včera na něm nějaký hacker vysílal projevy Elona Muska," napsal na svém účtu na Facebooku ještě v ten den. Ačkoli ho situace zamrzela, dívá se na to optimisticky. "Žádná velká smuténka z toho na mě nepadá. Začít znova je vzpruha ducha."

V posledních letech ovšem hackeři používají čím dál tím víc promyšlenější způsoby, jak se k účtům slavných osobností dostat. Posílají spamové e-maily, ve kterých se schovávají za známé značky, softvérové developery, nabízejí spolupráci nebo přímo sponzorství. Na ukradené platformě pak zveřejňují klamavé livestreamy, jež pak vedou ke zrušení kanálu.

Pro Kluse je to sice příležitost, jak začít nanovo, situace ho přece jen poněkud mrzí, už jen proto, že svému účtu na YouTube věnoval několik let práce a tvořil pro něj určitou jistotu. "Jen mě to přivedlo k myšlenkám o křehkosti a pomíjivosti světa, na kterém si tolik zakládáme, jemuž tolik důvěřujeme a kterému věnujeme tolik času…" posteskl si filozoficky.

"Plyne z toho pro mne, že si budu více vážit toho, že skutečně jsem, a nebudu chtít být víc a víc a víc a tam takovej, támhle zase trošku jinej, tady jinej úplně," dodal. "Abych se z toho zmatku z vlastní různoty sám nehacknul."