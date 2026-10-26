Tomas Sean Pšenička patří ve 22 letech k nejmladším tvářím letošní StarDance a v hledišti má pravidelně velmi hlasitou podporu. Třetí soutěžní večer si nenechali ujít ani jeho rodiče Bohdana a Jan Pšeničkovi. A právě Tomasova maminka na sebe tentokrát strhla část pozornosti ještě předtím, než její syn vyrazil na parket. Dorazila totiž s dlouhými barevnými dredy, které k její minulosti vlastně sedí dokonale – v mládí totiž zpívala v punkové kapele.
Tomas Sean Pšenička má slavného bratra i punkovou maminku. Rodinné geny jsou nepřehlédnutelné
Tomas Sean Pšenička má ve StarDance podporu celé rodiny, největší pozornost ale tentokrát vzbudila jeho maminka Bohdana s výraznými barevnými dredy. Někdejší zpěvačka punkové kapely má k umění blízko a talent zřejmě předala i synům. Vedle Tomase se totiž prosadil také jeho starší nevlastní bratr David Gránský.
Po skvělém týdnu přišlo vystřízlivění
Pro Tomase a jeho taneční partnerku Natálii Otáhalovou přitom třetí večer nebyl zrovna jednoduchý. Jejich jive na skladbu Zero to Hero z filmu Herkules získal od poroty 24 bodů. Pšenička po vystoupení přiznal, že se mu během tance začal trhat kostým a potýkal se také s kluzkým parketem. Porotci měli výhrady především k technice a rytmu, dvojice ale díky diváckým hlasům postoupila dál. Ze soutěže nakonec odešla Hana Dvorská s Michalem Kurtišem.
Výsledek byl o to citelnější, že jen o týden dříve patřil Pšenička mezi nejlépe hodnocené soutěžící a se ziskem 31 bodů se dělil o první místo s Vojtěchem Dykem. StarDance mu tak během několika dnů ukázala obě strany soutěže – od velkého úspěchu až po večer, kdy se zdaleka všechno nepovede podle představ.
Umělecké geny má po kom zdědit
Tomas sám v minulosti připustil, že jeho i staršího bratra Davida Gránského mohla k umění nasměrovat právě maminka. „Možná to máme po mamince, ona totiž v mládí zpívala v punkové kapele,“ řekl v rozhovoru pro Novinky. Popsal ji zároveň jako velmi zábavnou ženu, kterou si oblíbili i jeho přátelé.
Bohdana je maminkou tří synů. Nejstarší Jaroslav se vydal jiným směrem a pracuje v realitách, prostřední David Gránský vybudoval kariéru herce, zpěváka a moderátora. Nejmladší Tomas pak spojil hned několik uměleckých disciplín – je hercem, hudebníkem a producentem a nyní studuje filmovou režii na FAMU. Jejich otec Jan podle Tomasových dřívějších slov pracuje v IT.
Slavného bratra zpočátku raději nezdůrazňoval
Právě s Davidem Gránským má Tomas od dětství blízký vztah. Oba mají společnou maminku, David pochází z jejího předchozího manželství. Přesto Tomas zpočátku příbuzenské pouto před veřejností příliš nezdůrazňoval. Důvod byl jednoduchý: chtěl dokázat, že se může prosadit vlastní prací a ne pouze jako „mladší bratr Davida Gránského“.
Hereckému prostředí se přitom díky Davidovi nevyhnul ani jako dítě. Sám později vzpomínal, že právě vedle staršího bratra se v něm pohyboval od malička a první skutečnou zkušenost s hraním získal na hereckém táboře. Rodiče pak označil za lidi, kteří ho v životě ovlivnili nejvíc.
Z Dublinu přes konzervatoř až na FAMU
Tomas se narodil 9. července 2004 v irském Dublinu českým rodičům, rodina se ale ještě v jeho raném dětství přestěhovala do Česka. Později vystudoval konzervatoř a začal sbírat role před kamerou. Diváci ho mohli vidět například ve filmech Sucho Bohdana Slámy a Amerikánka Viktora Tauše nebo v seriálech Sex O‚Clock a Ratolesti.
Vedle herectví se dlouhodobě věnuje hudbě. Česká televize ho ve StarDance představuje nejen jako herce, ale také jako zpěváka a muzikanta, který vydal debutové album Stereo Madness. Od září navíc studuje filmovou režii na FAMU, což podle něj byla meta, ke které směřoval už od chvíle, kdy začal pravidelně stát před kamerou.