Tomáš Řepka má za sebou pořádně horké ráno. Bývalého fotbalistu totiž Blesk zachytil v Praze Kolodějích při setkání s neznámou ženou, se kterou si podle fotografií vyměnil dlouhý polibek. Vzhledem k tomu, že Řepka je ženatý s Kateřinou Kristelovou, snímky pochopitelně okamžitě vyvolaly otázky. Fotbalista se proto rozhodl promluvit a na sociální síti zveřejnil obsáhlé vyjádření, ve kterém připustil, že „není bez chyb“. Zároveň ale odmítl, že by fotografie znamenaly konec jeho manželství.
Tomáš Řepka promluvil o líbačce s cizí ženou: „Nejsem bez chyb, ale Kačku miluju“
Vášnivá líbačka s neznámou ženou, fotografie a pořádný otazník nad jeho manželstvím. Tomáš Řepka se po zveřejnění snímků rozhodl promluvit a přiznal, že má své chyby. Zároveň ale vzkázal, že Kateřina Kristelová je pro něj stále nejdůležitější ženou a žádný rozchod se podle něj nekoná.
„Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl, vše věděla dopředu,“ napsal Řepka k fotografii, na které Kristelová čte dnešní vydání, ve kterém je kauza jejího muže na titulní straně s tím, že celý příběh znají pouze on a jeho žena. „Platí ale, že jen my dva známe celej příběh,“ vzkázal. Podobně se vyjádřil už předtím také pro CNN Prima NEWS, které napsal: „Vím, co pro mě moje žena znamená, na tom nikdo nic nezmění. Cokoliv dalšího pro mě není podstatné.“ Na přímou otázku, zda je mužem na zveřejněných fotografiích, přitom Řepka neodpověděl.
„Kačka je ale moje žena, člověk, kterej pro mě za ty roky udělal strašně moc, a znamená pro mě víc, než se dá napsat v jakýmkoliv článku,“ napsal a naznačil, že se někdo snaží zviditelnit a situaci připraví tak, aby z ní vznikl příběh, který se mu hodí. Postavil se tím tak trochu do role oběti. Zároveň ale dodal důležitou větu: „Moji vinu to nesmejvá.“
Řepka také odmítl, že by jeho vztah mířil ke konci. „Žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou pro vždy vyřešená,“ uvedl. Kateřinu Kristelovou označil za člověka, který ho kdysi zachránil, pomáhá mu a kterého navzdory tomu, co si o celé věci mohou myslet ostatní, miluje. „Zpovídat se ale nikomu dál nemusím. Za našich 10 let je tahle nepodstatná záležitost první a zůstane poslední,“ uzavřel s tím, že dál se k celé věci nebude vyjadřovat.