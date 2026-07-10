Přestože před pár dny teprve začaly letní prázdniny, řada účastníků letošní řady StarDance už se pilně připravuje na to, co je čeká na podzim během přímých přenosů oblíbené taneční soutěže. Jeden z nich, herec Tomáš Matonoha, je ale zatím úplně v klidu a do tančeních sálů na zkoušky rozhodně nijak nepospíchá.
Tomáš Matonoha překvapil před StarDance: Tréninky zatím odmítá. Má k tomu jasný důvod
Zatímco někteří soutěžící už pilně nacvičují taneční kroky, Tomáš Matonoha nikam nespěchá. Herec přiznal, že se do tréninků StarDance zatím záměrně nehrne a vysvětlil proč.
„Oficiálně můžeme s přípravou začít až prvního srpna,“ vysvětlil Matonoha, který má pro pozdní začátky tréninků svůj důvod. „Konzultoval jsem to a bylo mi naznačeno, ať to teď moc nepřeháním. Někdy totiž méně znamená více a člověk se může zbytečně unavit,“ odhalil svoji taktiku, ve které se snaží ušetřit co nejvíce energie. A tu bude rozhodně potřebovat. Účastníci z minulých let potvrzují, jak je celá věc náročná, a řada z nich během přípravy opravdu výrazně zhubla.
Hvězda seriálu Comeback se chce šetřit i vzhledem ke svému věku. „Letos jsem nejstarší v pánské šatně, takže mi připomněli i některá zranění z minulosti a doporučili, abych si síly nechal na později,“ říká herec. Přesto to ale není tak, že by seděl doma na gauči a věřil, že úspěch pak přijde sám.
„Teď hlavně běhám a udržuju si kondici. Chci si ještě užít zbytek léta a pak se do přípravy naplno pustím. Když něco dělám, tak na sto deset procent, takže vím, že tomu pak dám úplně všechno. Momentálně to ale nemám v hlavě a vlastně na to vůbec nemyslím,“ řekl Blesku v Karlových Varech, kam přijel nejen na módní přehlídku, ale také nasát atmosféru a setkat se s přáteli.