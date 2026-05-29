Další ročník oblíbené taneční soutěže StarDance se blíží mílovými kroky a diváci se mohou těšit na podzim na novou desítku tanečních párů. Roli toho „vtipného“ letos nejspíš zastane herec Tomáš Matonoha. To však neznamená, že by boj o titul krále a královny tanečního parketu dopředu vzdával, právě naopak.
Po dvaceti letech kývl. Matonoha fanouškům prozradil, proč nabídku do StarDance přijal
Herec Tomáš Matonoha bude jednou z hvězd nové řady StarDance a už teď tuší, jakou roli mu diváci nejspíš přisoudí. Sám přiznává, že mezi rozené tanečníky rozhodně nepatří a produkce od něj zřejmě čeká hlavně humor a zábavu. Rozhodně ale nechce být jen do počtu. Po boku tanečnice Lenky Nory Návorkové chce ukázat, že i netanečník může na parketu pořádně překvapit.
„Vzhledem k tomu, že jsem netanečník, tak si nebudou říkat ‚kurňa, ten chlap skvěle tancuje‘. Spíš patřím mezi soutěžící, kteří se s tím chtějí porvat, a diváci sledují, jak se učí a kam se posouvají. Ale samozřejmě vím, proč mě asi do StarDance pozvali. Zřejmě se ode mě čeká legrace, zábava, prostě trošku jiný vklad než umění dokonale tančit. Pořad není jen dvouminutové vystoupení na parketu. Sice tam nejsem za klauna, ale předpokládám, že se budu dobře bavit a díky tomu se budou bavit i diváci,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.
Spoléhat herec bude na svou taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou. „Je to soutěž párů a to, s kým tančíte a jak vám to dohromady funguje, je strašně důležité. Televizní diváci mnohdy nedávají hlas jen té známé tváři, ale celému páru. A někdy možná může být profesionální tanečník nebo tanečnice rozhodující. Takže pro mě je velmi důležité, abychom vystupovali sehraně a aby se nám spolu dobře tančilo,“ myslí si Matonoha.
Ten také prozradil, že letos to nebylo poprvé, kdy ho produkce soutěže oslovila. „Volali mi asi před čtyřmi roky. Vždycky kontaktují širší skupinu, ze které vybírají konečnou sestavu. Mě ale oslovili už taky úplně na začátku, i když nezávazně. Tým, který začal chystat první StarDance, byl stejný, se kterým jsem v té době točil Udělám cokoliv. Díky tomu jsem byl mezi prvními, kdo o StarDance slyšeli, znal jsem ho z povídání a příprav, než skutečně odstartoval. Tenkrát se mě nezávazně zeptali, jestli bych do toho někdy nešel. Tak vidíte, po dvaceti letech to vyšlo,“ říká se smíchem.
O tom, zda nabídku přijmout, vůbec nepochyboval. „Věděl jsem rovnou, že to přijmu, protože jsem za posledních dvacet let moderoval na různých televizích mnoho soutěžních pořadů a mám k tomu velký vztah. Už dřív jsem si představoval, jakým bych asi byl ve StarDance soutěžícím. Je to slavný, hodně populární pořad. A já zatím chodím, hýbu se, jsem zdravý, tak jsem neviděl jediný důvod, proč odmítnout.“