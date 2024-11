Tomáš Klus se u soudu brání označení "prolhaný idiot". Považuje se za dojmologa

Samosoudkyně Simona Kačerová vyslechla ve středu zpěváka Tomáše Kluse ve věci žaloby, pomocí níž se Klus domáhá veřejné omluvy na Milanu Mikuleckém. Ten ho v příspěvku na sociální síti X označil za "prolhaného idiota" na základě videa, které Klus zveřejnil ke konfliktu v Pásmu Gazy. Tam se Klus vyjádřil na podporu palestinských obětí.

"Jsem dojmolog, který něco cítí a snaží se to vyjádřit, nikdy jsem se nepovažoval za odborníka. Mojí motivací byl apel na soucit, abychom si všímali toho, co se v Gaze děje. Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí. Byla to reakce otce tří dětí," řekl zpěvák u soudu. Tam také poznamenal, že na základě Mikuleckého vyjádření se stal terčem nenávisti a byl označen za antisemitu. Jeho žena Tamara Klusová prý v návaznosti na vlnu kritiky musela vyhledat psychologickou pomoc a narušilo mu to i vztahy v pracovní rovině.

"Expertem v oboru (žalovaným Milanem Mikuleckým, pozn. red.) jsem byl označen za lháře a propagátora terorismu. Xenofobie a rasismus je pro mě něco nemyslitelného," zaznělo od Kluse. "Pan Mikulecký byl prvním takhle důrazným soudcem mého činění. Pro laickou veřejnost to byla zásadní informace, to mě diskreditovalo, začal jsem být vnímán jako zastánce terorismu," postěžoval si zpěvák.

"Pro mě jsou si lidé odjakživa rovni. Jsem praktikující buddhista, nemám nic proti žádné rase, proti žádnému národu. Hamás a jeho teroristické skutky jsem několikrát výslovně odsoudil. Můj vztah k Hamásu je negativní a stavím se s odporem k jakékoliv formě násilí," uzavřel hudebník.

Milan Mikulecký reagoval svým postem právě na video, kde Klus používá termíny jako etnická čistka. "V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně," napsal Milan Mikulecký na síti X.

Do zpěváka se trefil i po jeho účasti na předávání cen Anděl, kam on a další umělci přišli s odznáčky ve tvaru ruky. Podle experta jde ale o symbol vraždění židovského obyvatelstva. "U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci, pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš dojmem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé," uvedl Mikulecký do médií.

Následně pak v květnu Klus podal žalobu, kde se domáhá veřejné omluvy. S tím ale žalovaný rozhodně nesouhlasí a na svých výrocích si trvá. "Všechny výroky, které jsem napsal, byly v nějaké době, v nějakém kontextu, ale i s tím, co jsem slyšel dnes, tak bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil," řekl Mikulecký po skončení soudu.