Tomáš Klus vstoupil do čtyřicítky jinak, než by si pravděpodobně přál. Místo oslav a koncertů řeší zdravotní problém, který je pro zpěváka mimořádně citlivý: lékaři mu našli hematom na hlasivkách. Kvůli krevnímu výronu musí na čas přísně šetřit hlas a zrušit plánovaná vystoupení. Pokud by klidový režim nedodržel, hrozilo by mu trvalé poškození hlasu.
Tomáš Klus oslavil čtyřicítku v obavách o hlas. Lékaři mu našli hematom na hlasivkách
Tomáš Klus oslavil čtyřicítku jinak, než si představoval. Lékaři mu našli hematom na hlasivkách a zpěvák musí dodržovat přísný klidový režim, jinak by riskoval trvalé poškození hlasu. Kvůli zrušeným koncertům se omluvil fanouškům a přiznal, že ho zdravotní nález psychicky zasáhl víc, než čekal.
Zpěvák se s nepříjemnou zprávou svěřil fanouškům na sociálních sítích. Omluvil se za zrušené koncerty a otevřeně přiznal, že ho nález velmi zasáhl. Pro člověka, jehož hlas je nejen pracovním nástrojem, ale i podstatnou součástí identity, nejde o banální komplikaci.
„Cestou domů z ordinace jsem zastavil v lese a zhluboka se nadechl, rozplakal se a smál v jednom,“ popsal Klus okamžik, kdy se v něm po vyšetření smísila úleva, strach i bezmoc.
Obavy ho ale neopustily ani v dalších dnech. „Týden jsem blbě spal,“ přiznal. Zdravotní problém mu totiž připomněl bolestnou rodinnou vzpomínku. Podobné potíže s krkem měl kdysi jeho dědeček Alois, kterého zpěvák vnímal jako mimořádně silného muže.
„Nejsilnější chlap, co jsem kdy znal, děda Alois, co mě houpal na noze a měl jako zedník ty největší svaly pod sluncem… odešel právě tak. Jednoho dne ho tak nějak blbě bolelo v krku,“ svěřil se. Právě tahle vzpomínka se mu podle jeho slov vracela stále dokola. „To mi má dětská mysl pouštěla pořád dokola, meditace nemeditace.“
Klus teď musí absolvovat další kontroly a dodržovat léčbu. V rozhovoru pro rádio Impuls popsal, že užívá hned několik léků. „Beru víc prášků než moje babička. Věci na ředění krve a různý kortikoidy,“ řekl.
Do rádia přitom dorazil v době, kdy si měl užívat své čtyřicáté narozeniny. Přestože mu zdravotně ani psychicky není nejlépe, využil možnost pozdravit fanoušky alespoň ze studia. Zpívat ale zatím nesmí. Teď je pro něj nejdůležitější jediné: dát hlasivkám čas, aby se zahojily, a neuspěchat návrat na pódium.