Tom Cruise svou dceru Suri nevídá. Platí na ni ale devět milionů korun ročně

Dostávala tuny hraček, měla šatník za miliony dolarů a každá její zveřejněná fotka spouštěla lavinu nadšení milovníků módy, kteří chtěli oblékat své děti stejně jako Katie Holmesová dceru Suri.

Po bouřlivém rozvodu jejích rodičů v roce 2012 mediální šílenství ubralo na síle. Cruiseova jediná biologická dcera žije se svou matkou v New Yorku, a přestože tu a tam na sociálních sítích sdílí fotografie, své soukromí si obě přísně střeží. Dnes je Suri Cruiseové už sedmnáct let a svého otce neviděla delší dobu, přesně řečeno rovných deset let.

Už v roce 2012 přiznal Cruise, že svou dceru nevídá. Sám přiznal, že důvodem, proč se od dcery distancoval, byly zejména jeho intenzivní vazby na kontroverzní scientologickou církev, jež vykazuje znaky sekty. Holmesová cítila potřebu dceru před touto institucí chránit.

"Když se děje rozvod, věci se mění," konstatoval herec stoicky v té době. "Není to ideální případ. Není to ideální situace."

Jelikož ani Holmesová, ani jejich společná dcera už nejsou členky scientologických řad, Cruise s nimi přerušil veškeré styky. Na veřejnost také pronikly informace, že podle vrchních představitelů scientologie je Holmesová jakožto odpadlice od této církve považována za nežádoucí osobu, dokonce narušitelku, a proto herci doporučují se s ní nekontaktovat.

Holmesová ale chtěla v první řadě svému potomkovi zabezpečit pohodové a bezpečné dětství. "Mé dítě je pro mě tou nejdůležitější osobou a její výchova má teď přednost před mojí vlastní prací. Je velmi důležité, abych byla účastná a ona měla stabilní, nevinné dětství," vyznala se v čase rozvodu. V roce 2012 dostala dceru do své výhradní péče se štědrým vyrovnáním, podle kterého má Cruise platit na péči o dceru necelých 9 milionů korun ročně.

