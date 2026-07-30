Zdá se, že spor mezi modelkami Anetou Vignerovou a Simonou Krainovou jen tak neutichne. Tyhle dvě české krásky se střetly kvůli rozdílným názorům na to, jak ženy upravují svůj vzhled proto, aby zabránily stárnutí. Zatímco Krainová takové zásahy plně podporuje, Vignerová si myslí, že by se ženy měly přijmout i s vráskami ve tváři. A vyhroceným sporem na sociálních sítích to rozhodně neskončilo.
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Ještě nedávno to vypadalo na obyčejný názorový střet, teď už ale mezi Anetou Vignerovou a Simonou Krainovou létají ostré vzkazy.
Vignerová se ke sporu ještě vrátila. „Možná se to tak zvláštně sešlo. Lidé si to můžou napsat v esemesce a nemusí to sdílet na profilech a dávat pod to označení. To mi přišlo zbytečné, ale já jsem pro každý názor,“ rýpla si pro Blesk do Krainové a naznačila, že ona by svůj nesouhlas s názory jiných rozhodně řešila příměji než vzkazem na Instagramu.
A o co vlastně šlo konkrétně? Celou věc rozpoutalo video, které Aneta umístila na svůj profil. „Pojďme to trochu rozebrat – proč se nedokážeme přijmout tak, jak jsme? Proč máme pořád tendence dělat něco jinak, než je přirozené? Hrozně mě štve, jak se normalizují botoxy, výplně… všechny ty s*ačky, co se píchají do tváře. A to, jak každá dělá‚ jsem přirozená a mám to jenom trochu – vlastně to ještě v důsledku tají. Hrozně mě štve normalizování této hrůzy!“ zaznělo v nahrávce.
To však zvedlo Simonu ze židle. „Tohle se totiž strašně krásně říká ženě, která vyhrála genetickou loterii. Jenže ne každá žena měla takové štěstí. Díky dlouholeté spolupráci s estetickou klinikou jsem poznala stovky ženských příběhů. A nikdy jsem tam neviděla ženu, která by chtěla být někým jiným. Viděla jsem ženy, které trápil velký nos. Povislá víčka. Prsa po dětech. Obličej, ve kterém se po padesátce přestávaly poznávat. Nechtěly být jiné. Jen se chtěly zase samy sobě líbit. A vlastně tomu rozumím,“ zastala se žen, které se rozhodly využít služeb plastického chirurga.
Vzhledem k výbušné povaze Krainové se dá očekávat, že ještě neřekla své poslední slovo a na na výrok Vignerové bude reagovat.