Veronika Žilková zavzpomínala na Karlovy Vary tak, jak je dnešní návštěvníci festivalu už nezažijí. Ve svém osobním ohlédnutí připomněla dobu, kdy filmový svátek vypadal mnohem skromněji, herečky spaly na pokojích po třech a žádný bulvár neřešil, kdo s kým po večírku zmizel.
Tohle se dnes ve Varech neříká nahlas. Žilková zavzpomínala na pokoje po třech i noci bez bulváru
Karlovarský festival má za sebou desítky let proměn, příběhů i zákulisních historek, které by dnes působily téměř neuvěřitelně. Veronika Žilková na něj zavzpomínala s humorem, nadhledem i nostalgií a připomněla, že za leskem večírků, hvězdných hostů a červených koberců se pořád skrývá hlavně kouzlo filmu.
„Vzpomínám na Mezinárodní filmový festival, předchůdce KVIFFu. Heč, to my staří, kteří jezdili do Varů už v roce 1982, můžeme,“ napsala herečka s typickou nadsázkou. Tehdejší atmosféru popsala jako svět, který měl k dnešnímu luxusnímu festivalu hodně daleko. „Tehdy spaly herečky na pokojích po třech. Jako v ozdravovně,“ vzpomíná Žilková.
Sama byla v té době podle svých slov nejmladší, a mnohé festivalové zážitky ji spíš děsily než okouzlily. „Byla jsem nejmladší, nezkušená a vyděšeně se schovávala pod peřinu před sexuálními výkřiky kolegů. Bohužel jsem slyšela vše,“ uvedla bez obalu. Zároveň připomněla, že šlo o dobu, kdy neexistoval dnešní bulvární dohled a soukromí herců zůstávalo za zavřenými dveřmi.
Jak se z MFF stal KVIFF
Festival se podle ní postupně proměňoval. Z místa, kde hlavní roli hráli především filmaři a herci, se časem stal i prostor pro sponzory, společenské večírky a doprovod celebrit. Žilková to shrnula po svém: „Později se MFF začalo říkat Money, Fu*king Festival. Herce vystřídali sponzoři a jejich přítelkyně.“
Přesto ale herečka odmítá pohled, že by Karlovy Vary byly jen o večírcích, róbách a společenské smetánce. Právě naopak. „KVIFF není o večírcích, to máte dojem jen z bulváru. Je to setkání filmařů z celého světa, kteří u jednoho piva klidně prodiskutují celou noc,“ zdůraznila. Těm, kteří do Varů jezdí hlavně za zábavou, vzkázala s humorem, že festival pro ně může být klidně „Stodolní de lux“, kde se předvádějí šaty, partneři i milenci.
Podle Žilkové by se ale nemělo zapomínat na to nejdůležitější: film. „Na pozadí toho velkého večírku je ale nejdůležitější film,“ napsala. A připomněla, proč lidé do kina vlastně chodí. „Něco, na co si kupujeme lístky, když je nám zle, když nás život mele a my toužíme po jiné realitě, po tom, aby to aspoň ve filmu dopadlo dobře.“
Letošní Vary pro ni měly i osobní kouzlo
Nešlo jen o nostalgii, ale i o setkání se světovými hvězdami. „Pro mě Vary letos byly o hvězdném prachu,“ přiznala. Největší dojem na ni udělalo setkání s Jessem Eisenbergem a také chvíle, kdy zahlédla Dustina Hoffmana. „Podala jsem si ruku s Jessym Eisenbergem a zahlédla živého Dustina Hoffmana. Doteď cítím na sobě hvězdný prach, který na mě dopadl z obou světových hvězd,“ dodala.
Žilková svým příspěvkem připomněla, že Karlovy Vary nejsou jen červený koberec, šampaňské a fotografie z večírků. Jsou i vzpomínkou na dobu, kdy se festival žil mnohem syrověji, méně uhlazeně a bez filtrů. A zároveň důkazem, že i po letech se v lázeňském městě pořád může stát něco, z čeho má i zkušená herečka pocit, že se jí na rameno snesl opravdový hvězdný prach.