K fotografii přidal hrdý otec jen krátký, ale všeříkající vzkaz: „Takhle to teď je a netřeba víc.“ A přitom možná právě těch pár obyčejných slov vystihlo všechno. Herec totiž nepatří k těm, kteří sdílí svůj život minutu po minutě s ostatními na sociálních sítích. Když už ale něco na svůj profil přidá, bývá to okamžik, který pro něj má skutečnou hodnotu.
Tohle je dcera Vladimíra Polívky. Rozálie Charlotte roste jako z vody a slavné geny nezapře
Patří mezi osobnosti, které si své soukromí pečlivě střeží. O to větší pozornost vzbudí pokaždé, když udělá výjimku a nechá fanoušky nahlédnout do svého osobního života. Tentokrát se herec Vladimír Polívka pochlubil svou dcerkou Rozálií Charlotte, která roste jako z vody. A už teď je zřejmé, že v sobě nezapře nejen podobu se svým tatínkem, ale ani geny po slavné babičce Chantal Poullain.
Rozálie Charlotte se narodila v prosinci 2025, maminkou děvčátka je hercova partnerka Magda. Pro Vladimíra Polívku znamená rodičovství zcela novou životní kapitolu. Z herce, kterého diváci znají především z filmů a seriálů, se stal především táta, který si vzácné chvilky s prvním potomkem náležitě užívá.
Pod fotkou se okamžitě začaly množit komentáře, komu je malá Rozálie podobná. Někteří v ní jasně vidí tatínkovy rysy, jiní připomínají půvabnou babičku Chantal Poullain. Jedno je ale jisté, po rodičích a prarodičích – dědečkem je slavný Bolek Polívka – má rozhodně co dědit, a to nejen po vzhledové stránce, ale také po té umělecké.