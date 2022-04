"Hlava jí pořád funguje, Parkinsona nemá." Munzarová vyvrátila informace o Hlaváčové

"Luští křížovky, hlava jí naprosto funguje," řekla o zdravotním stavu čtyřiaosmdesátileté herečky Jany Hlaváčové její dcera herečka Barbora Munzarová ve čtvrtečním vydání pořadu Face to face. A také vyvrací spekulace, které se v některých médiích objevily. "Psalo se, že má Parkinsona, nebo různé jiné věci, ale to jsou nesmysly."

Munzarová rovněž popsala, jak vypadá běžný den její slavné maminky. "Kouká se na televizi, ale leží si a má ráda svoje soukromí. Je ráda, když jí zavolají bývalí studenti nebo se za ní zastaví přítelkyně, ale to stačí. Občas taky samozřejmě jsou nějaké výpadky paměti, čas nezastavíme. Je tam i nějaká medikace, ale jinak je vše v pořádku."

O tom, že by maminka trávila čas ve stáří mimo jejich vilu v pražských Modřanech, Munzarová podle svých slov nikdy neuvažovala. "Mám maminku v domácí péči a udělám všechno, aby to tak zůstalo. (…) Naštěstí jsme ale zabezpečeni a můžeme si to dovolit, za to jsem velmi vděčná," řekla herečka.

Velký dům, který v sedmdesátých letech postavil její otec, herec Luděk Munzar, poskytuje dostatek soukromí více členům rodiny - nejen Hlaváčové, ale také Munzarové, její dceři Anně a jejímu druhému manželovi, herci Martinu Trnavskému.

S péčí o nemocného člena rodiny už má Munzarová bohaté zkušenosti. V klidu domova totiž zemřel na konci ledna v roce 2019 i její otec. "Udělala jsem všechno, aby mohl být do poslední chvíle doma," svěřila se Munzarová a prozradila, že kromě rakoviny jejího otce trápilo i nemocné srdce a selhávající ledviny.

V tomtéž roce, co Munzar zemřel, také poskytla Hlaváčová jedno ze svých posledních veřejných prohlášení. "Nemám chuť chodit ven. Nechci. Stejně jako už nemám chuť s nikým mluvit. Za prvé se mi občas komunikuje velmi těžce a za druhé jsem se toho v životě namluvila až až," řekla tehdy deníku Aha! Výjimku ale udělala například letos v lednu, když na pohřbu režiséra Dušana Kleina zazněl vedle dalších herců i její vzkaz. "To jsem musela udělat. Byl to pan režisér s velkým P a R. Laskavý, moudrý, byl to báječný nejenom režisér, ale především člověk. Byl to znalec lidských duší," řekla k tomu Hlaváčová.

Právě v Kleinově filmové sérii o Básnících ztvárnila Jana Hlaváčová nezapomenutelnou roli zdravotní sestřičky Toničky. Hlaváčová začínala svoji hereckou kariéru v Plzni, odkud přešla v roce 1965 do pražského Národního divadla. Jako pedagožka působila roky i na DAMU, odkud ale odešla v okamžiku, kdy se na školu dostala právě Munzarová, a to proto, aby ji nikdo nemohl podezírat z protekce. "Jsem za to mamince nesmírně vděčná," nechala se slyšet herečka.