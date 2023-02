"To, co se děje s princem Harrym, je smutné," říká Češka, která se s ním přátelila

Více než dvacet let žije Gabriela Peacock ve Velké Británii, kde si vydobyla renomé přední odbornice na životní styl. Její pověst ji předchází natolik, že své služby poskytuje i členům královské rodiny, z níž mnozí patří mezi její blízké přátele. Pro česká média nyní prozradila, co si myslí o současném chování prince Harryho a o jeho vztahu s Meghan Markleovou.

"Je to hrozná smůla. Harry byl vždycky super mladý kluk, vždy s ním byla hrozná legrace, užíval si života. To, co se děje, je hrozný. Všichni máme problémy, ale praní prádla na veřejnosti je smutný," řekla Super.cz. Dodala také, že zvěsti o tom, že se Harry kvůli své ženě musel přestat vídat s mnoha svými kamarády, jsou pravdivé. "S hodně kamarády to tak je, že se s nimi Harry už nesmí kamarádit. Harry je Brit, měl úžasné zázemí, byl fakt velmi oblíbený. Teď ztratil úplně svoji identitu. Co kdyby se chtěl někdy vrátit?!"

Přestože spolu s princem Harrym a jeho manželkou strávila dokonce dovolenou, k ní samotné se příliš vyjadřovat nechce. "Neznám ji tak dobře jako Harryho. Moje zkušenost je ale taková, že Harry měl vždycky rád silné ženy, které mu řeknou, co se životem dělat, jak pokračovat, a ona je jedna z nich. Nejsem si jistá, že by ho napadlo napsat o své rodině knihu. Já ji nečetla a číst ji nechci. Odmítám to. Bojkotuju to z principu," říká Peacock rezolutně s tím, že něco takového jde proti jejím morálním zásadám.

O tom, co se v královské rodině děje, prý často hovoří i se svou kamarádkou, princeznou Beatrice. Obdivuje klid, s jakým členové monarchie dokážou útoky na sebe ustát. "Distancují se od toho a snaží se nesnížit k tomu, aby začali pouštět nějaké věci do médií. Musí to být hrozně frustrující. Spousta věcí z knihy nebude pravda. Je obdivuhodné, jak se nevyjadřují, chodí do práce, nechávají život plout dál," dodala Peacock.