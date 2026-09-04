Podnikatelka Nela Slováková znovu pořádně rozvířila debatu o ženských křivkách. Influencerka se nijak netají tím, že ke svému vzhledu přistupuje velmi přísně, tentokrát ale stejně zostra hodnotila i ostatní. „Pokud mi tlustá holka napíše, že je se sebou spokojená, tak za mě si myslím, že prostě kecá,“ prohlásila bez obalu. Podle Nely jsou podobná tvrzení často jen „chabý výmluvy většiny mladých holek“ a vadí jí, že se o obezitě mezi mladými lidmi podle ní nemluví dost otevřeně. „Dnešní mládež je obézní a akorát to nikdo nechce slyšet a kdo to řekne takhle nahlas, tak je vlastně špatnej,“ dodala.
Tlustá a spokojená? Nela Slováková tomu nevěří. Sama přiznává, že se za své tělo někdy stydí
Jedním výrokem dokázala znovu rozpoutat debatu o tom, co ještě říkat nahlas a co už je za hranou. Nela Slováková totiž tvrdí, že ženám s nadváhou nevěří jejich slova o spokojenosti se sebou samými.
Sama přitom tvrdí, že se nepovažuje za hubenou nebo vyhublou. Když má podle svých slov několik kilo navíc a ve svém těle se necítí komfortně, snaží se s tím něco dělat. „Já nejsem hubená holka, nejsem vyhublá, když vážím o několik kilo víc, co mi není na mý postavě komfortní, tak se s tím snažím něco dělat,“ vysvětluje v rozhovoru pro Glanc. Nedávno ostatně sama přiznala, že se kvůli váze necítila dobře. Když jí váha ukázala 60,1 kilogramu, popsala tehdy svůj pocit velmi ostře a uvedla, že byla ze své formy „úplně znechucená“. Dnes už se podle vlastních slov cítí podstatně lépe a říká: „Dneska se cítím relativně hezky.“
Není to přitom poprvé, co Nela velmi tvrdě komentuje vzhled nebo váhu někoho dalšího. V roce 2013 se pustila do Ewy Farne, kterou tehdy na sociální síti označila mimo jiné za „tlustou“ a „hnusnou“. O sedm let později se za svůj tehdejší výrok veřejně omluvila a označila ho za „hloupé, mladistvé a nevybíravé“ vyjádření.
Přesto se téma postavy v jejích veřejných vystoupeních objevuje dál. A letos došlo i na ostrý střet s Ornellou Koktovou, jejíž výrazné zhubnutí Nela veřejně připsala Ozempicu a dalším podpůrným látkám. „Totálně nechutný člověk, který zhubnul na Ozempicu a podpůrných látkách,“ prohlásila tehdy.
Právě Ozempic je přitom pro Nelu zjevně jednou z věcí, přes kterou nejede vlak. V souvislosti s Ornellou zpochybňovala její vysvětlení, že za výraznou změnou postavy stojí nový životní styl, a poukazovala na to, že podle ní přišla proměna právě v době, kdy se lék stal fenoménem. Ornella ale takové tvrzení kategoricky odmítla, Nela si však trvá na svém názoru. „No tak dopr*ele, deset let to nejde, seš tlustá a najednou to jde samo?“ prohlásila nevybíravě v pořadu Koťák Live. Podle ní by se lidé měli přestat vymlouvat a začít na sobě makat.