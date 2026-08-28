Ačkoliv se v soudní síni hraje o majetek v hodnotě desítek milionů korun, setkání bývalých partnerů v budově soudu se obešlo bez zbytečných emocí.
Tichá válka o miliony. Světlana Witowská se u soudu přela s exmanželem o dům
Bývalí manželé Světlana a Petr Witovští stanuli před soudem. Ten má za úkol rozhodnout o definitivním vypořádání jejich společného jmění po rozvodu. Hlavním bodem rozepře se stal odhad hodnoty jejich společného rodinného domu v Dolních Chabrech, přičemž ve hře je také vlastnictví několika dalších nemovitostí.
Ačkoliv se v soudní síni hraje o majetek v hodnotě desítek milionů korun, setkání bývalých partnerů v budově soudu se obešlo bez zbytečných emocí.
Moderátorka Světlana Witowská, která v řízení vystupuje jako žalobkyně, se se svým exmanželem a bývalým ředitelem pražského dopravního podniku Petrem Witowským při příchodu krátce pozdravila na chodbě. Veškerou další komunikaci už oba nechali výhradně na svých právních zástupcích.
Milionový rozdíl
Hlavním předmětem sporu je rodinný dům v pražských Dolních Chabrech, kde manželé v minulosti společně žili a který dodnes spoluvlastní. Odhad ceny této klíčové nemovitosti se však v podkladech obou stran zásadně liší.
Odborné vyjádření předložené Witowskou stanovilo hodnotu domu na 45 milionů korun, zatímco protistrana předložila ocenění na 24 milionů korun. Právě tento propastný rozdíl v posudcích je hlavním důvodem, proč se bývalí partneři nedokázali mimosoudně dohodnout.
Soud odmítá roli detektiva
Během soudního přelíčení došlo také na emotivnější moment, kdy se řešily případné další finanční aktivity žalovaného. Žalující strana totiž vnesla do jednání tvrzení, že by Petr Witowski mohl disponovat dalším majetkem v podobě jiných bankovních účtů, investic či cenných papírů.
Soudkyně však toto tvrzení rázně utnula s tím, že pokud žalobkyně takové podezření vznáší, musí konkrétně uvést, o jaký majetek jde a kde přesně se nachází. „Skutečně soud není detektivní kancelář,“ prohlásila soudkyně podle Blesku přímo v jednací síni s tím, že soud nebude sám po skrytém majetku pátrat.
Otazníky nad luxusními vozy
Vedle chaberského domu a vlastnictví několika far je součástí vypořádání společného jmění také řada automobilů. Ve spise figurují hned čtyři vozy zvučných značek: Range Rover Sport, Aston Martin DB9 Cabrio, Volvo a Lexus.
U těchto aut se však v této fázi ještě neřeší jejich finanční hodnota. Soudkyně totiž musí nejprve jednoznačně určit, zda tyto konkrétní vozy vůbec do společného jmění bývalých manželů spadají.
Apel na smír kvůli synovi
Advokáti obou stran potvrdili, že se bývalí manželé před zahájením soudu pokoušeli o dohodu, která však nikam nevedla. Soudkyně proto oběma stranám důrazně připomněla, že pokračování v soudním sporu pro ně bude časově i finančně extrémně náročné.
V závěru jednání také apelovala na jejich rodičovskou odpovědnost, když připomněla, že společně vychovávají nezletilého syna. Soud o samotném vypořádání majetku zatím nerozhodl a celé jednání bylo na žádost obou stran odročeno na listopad.