Ještě před začátkem ceremoniálu se Národní divadlo zaplnilo známými tvářemi. Dorazili Antonín Hardt s Pavlou Břínkovou, Zdeněk Barták nebo Kristina Kloubková s Václavem Kunešem. Pozornost na sebe strhl také muzikálový herec a dirigent Pavel Režný, který k černým kalhotám oblékl průsvitný svetr. Daniela Špinar vsadila na klasickou večerní eleganci v červených šatech bez ramínek s rozparkem.
Thálie 2026 přinesly slzy, humor i silné návraty. Nárožnému tleskalo celé divadlo, Margita poslal vzkaz Zagorové
Pražské Národní divadlo hostilo 33. ročník Cen Thálie a slavnostní večer se tentokrát neobešel bez silných emocí, černého humoru ani dojemných vzpomínek. Celkem bylo oceněno dvacet osobností českého divadla napříč činohrou, operou, muzikálem, baletem či alternativní tvorbou. Největší pozornost ale patřila především legendám, které si přišly pro ocenění za celoživotní práci.
Nárožný přišel o hůlce, následoval potlesk vestoje
K nejsilnějším okamžikům večera patřilo předávání ceny za celoživotní mistrovství v činohře Petru Nárožnému. Osmaosmdesátiletý herec přišel na jeviště s hůlkou a už první větou ukázal, že svůj typický humor neztrácí. „Děkuji za vřelé přijetí a jsem přesvědčený, že mnozí s tím nesouhlasí,“ prohlásil. K mikrofonu už nemusel docházet, měl ho připravený přímo na sobě. Z hlediště jeho velký okamžik sledovala manželka, s níž žije více než půl století, i další členové rodiny.
Nárožný zároveň připomněl, že aktivní hereckou kariéru už uzavřel. „Už tři roky nehraju, jsem už zmordovaný úrazy a dělám jen besedy. Ale díky nim mám pořád pocit, jako bych ještě na ta prkna patřil. Děkuji,“ řekl. Národní divadlo mu následně vzdalo hold potleskem vestoje. Stejné ocenění v činohře získala také Zdena Herfortová.
Margita myslel na Hanu Zagorovou
Emotivní chvíle přišla i v operní kategorii. Štefan Margita získal Thálii za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna. Když převzal cenu, jeho první myšlenka patřila zesnulé manželce Haně Zagorové „Hani, mám ji,“ vykřikl směrem vzhůru.
Mezi ženami v opeře uspěla Magdalena Kožená za titulní roli v inscenaci Alcina Národního divadla Brno. Ceremoniálu se kvůli pobytu v zahraničí nezúčastnila a svůj vzkaz poslala prostřednictvím uměleckého šéfa divadla.
Cenu za celoživotní mistrovství v opeře převzal Luděk Vele. Na jeviště dorazil na vozíku a otevřeně mluvil o svém zdravotním stavu. Ani on si ale neodpustil černý humor. „Ještě jsem neumřel, mám k tomu kousek,“ prohlásil.
Stanislav Majer pobavil Národní koňským vtipem
V činoherních kategoriích bodovali Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Ten si pro cenu přišel z rukou Simony Lewandowské a slavnostní atmosféru okamžitě odlehčil. „Mám úplně dementní úchylku, a to říkat na veřejnosti vtipy o koních,“ přiznal a rovnou jeden přidal. „Přebírá kůň cenu Thálii a říká si: ‚Ještě že jsem na tu koňzervatoř šel‘.“ Samotnou sošku si podle svých slov neplánuje vystavit doma. Místo toho ji chce dát do divadelní šatny.
Simona Lewandowska měla ostatně během letošních Thálií ještě jeden důvod k radosti. Už před slavnostním večerem bylo oznámeno, že získává cenu určenou mladému umělci či umělkyni do 33 let.
Jaroslava Kretschmerová poslala vzkaz ze šatny
Za celoživotní mistrovství v muzikálu, operetě a dalších hudebnědramatických žánrech byla oceněna Jaroslava Kretschmerová. Předávání se ale osobně nezúčastnila. Cenu za ni převzali kolegové z Ypsilonky, kteří při té příležitosti také zazpívali, a sama herečka známá mimo jiné jako Evík ze série Slunce, seno… poslala videovzkaz z divadelní šatny.
Ypsilonka se dostala ke slovu ještě jednou. Cenu České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění získal Miroslav Kořínek, kterému ocenění předával Jiří Lábus.
„Chtěl bych celému světu říct, že Ypsilonka je ve výborné kondici a žije,“ vzkázal Kořínek.
Evita, Winton i alternativní scéna
V muzikálových kategoriích uspěla Natálie Tichánková za výkon v Evitě a Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton. V alternativním divadle byla oceněna Miřenka Čechová za výkon v inscenaci Dvacetjedna, v loutkovém divadle pak Diana Čičmanová za Větroplachy Naivního divadla Liberec.
Mimořádnou Cenu Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla převzal Rostislav Novák mladší.
V baletu, tanci a pohybovém divadle zvítězila mezi ženami Anna Yeh za titulní roli v Giselle Národního divadla Brno. Osobně ale cenu převzít nemohla. Mezi muži uspěl Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom Národního divadla. Cenu za celoživotní mistrovství v tomto oboru získala tanečnice Nelly Danko.
„Děkuji, že jsem se dožil“
Jedno z ocenění mířilo také k Milanu Heinovi, zakladateli Divadla Ungelt, který získal cenu za šíření divadelního umění. Předával mu ji František Němec a Hein svůj projev shrnul velmi osobně. „Děkuji, že jsem se dožil, je mi 80 a stojím tady,“ řekl. Ocenění pro zahraničního umělce bylo určeno Emilu Horváthovi.