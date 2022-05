Herec Dan Krejčík byl nucen sdělit vážnou diagnózu ženě z Ukrajiny, kterou ubytoval

Na jejich zámku v Osečanech na Příbramsku nyní bydlí několik matek s dětmi, které utekly před boji v rodné zemi. Krejčík na rovinu přiznává, že na začátku neměli ani tušení, co všechno je s hosty čeká.

"Paní Olgu jsme odvezli na vyšetření do nemocnice s bolestmi břicha. Myslela si, že bude mít ledvinové kameny nebo lehce pochroumaný žaludek. Diagnóza, kterou pan doktor sdělil, byla jiná. Nevyléčitelná metastázující nemoc ve velmi závažném stadiu. Dostali jsme instrukce, co máme dělat dál, a všechno jsme začali zařizovat. Bohužel jsme byli ze situace tak zasaženi, že jsme zapomněli vyřešit to, aby lékař sdělil odborně paní Olze její diagnózu," popsal těžké okamžiky Krejčík na svém Instagramu.

Se svými sledujícími se podělil i o strach, kterému museli s partnerem v předchozích dnech čelit. "Představa, že nic netušící paní Olgu povezu na onkologii, mě budila ze sna. Matěj jí sdělil, že stav je vážný a že musí hodně odpočívat a být v klidu. Když jsme spolu seděli v nemocnici, kam jsem ji vezl na testy, poprosila mě paní Olga, jestli jí nepomůžu přeložit její lékařské zprávy."

I to nakonec zvládl, přestože to nebylo ani trochu jednoduché. Krejčík se již v minulosti svěřil, že jeho rodina má pohřební službu, a on se tak odmalička potkával s lidmi zlomenými žalem. I tak to pro něj byl velmi intenzivní zážitek. "V životě člověka je pár okamžiků, co se označují za formativní, ty, které si budete pamatovat do konce života a změní vás. Jsem dítě z pohřební služby a s lidským smutkem a bolestí jsem byl v kontaktu odmala. Přesto tenhle rozhovor do konce svého života nezapomenu. Sdělovat člověku takovouhle formu diagnózy, ještě za pomoci překladače, byl zážitek, který ze sebe jen těžko v následujících dnech setřásám," dodal herec, který byl nucen svoje sledující požádat o pomoc.

Hledal člověka, který by jim pomohl s paní Olgou absolvovat návštěvy lékařů a překládal do ukrajinštiny. Pomoc nabídla herečka Elizaveta Maximová, která pochází z Ruska. "Je to anděl, co mi dneska stál po boku. Jak lidem, co ji potřebovali, tak mně," vysekl Krejčík poklonu své kolegyni.