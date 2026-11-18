Když David Prachař a Linda Rybová po třiadvaceti letech společného života oznámili, že jejich vztah skončil, pozornost se pochopitelně obrátila také k jejich dětem. Nejmladší syn František nyní v podcastu Prostor X přiznal, že rozvod rodičů pro něj nebyl vůbec jednoduchý. „Bylo to na ho*vno, no. To byla blbá, blbá, blbá situace. Bolí to, je to nepříjemný, ale přežít se to dá,“ popsal bez příkras. Zároveň se snaží hledat i určitou útěchu v tom, že se rodiče rozešli až v době, kdy mu bylo sedmnáct. „Je lepší, že se to stalo, když mi bylo sedmnáct, než kdyby mi bylo devět,“ přiznal.
Těžké období syna Prachaře a Rybové. Kvůli nešťastné lásce osm dní nespal a utápěl žal v alkoholu
Osmnáctiletý František Prachař se rozpovídal o tom, že ho rozvod rodičů zasáhl víc, než dával najevo. Do toho přišla nešťastná láska a období, kdy několik dní nedokázal spát. Aby toho nebylo málo, přiznal také problémy ve škole. O tom, jak vážné to je, přitom podle svých slov jeho maminka Linda Rybová zatím vůbec neví.
Jenže rodinné trápení nebylo jediným problémem, který se na něj v té době sesypal. František se totiž zároveň nešťastně zamiloval. „Měl jsem rád jednu holku, která mě neměla ráda, a tak jsem si to vynahrazoval alkoholem a zábavou,“ přiznal.
„Pamatuju, že jsem osm dní v kuse nemohl spát, tak jsem kalil,“ vzpomínal. „Už jsem byl z toho úplně v ha*zlu,“ popsal nepříjemné stavy. „Strašně jsem potřeboval, aby mi někdo dal nějakej prášek na to, abych usnul třeba na dva roky,“ řekl. Nakonec se ale z nejhoršího období postupně dostal a dnes už znovu dokáže prožívat radost. Do dalšího vztahu se ovšem zatím nehrne.
Osobní problémy se navíc podepsaly i na jeho studiu na pražské konzervatoři. František otevřeně přiznal, že situace ve škole nevypadá dobře a není si jistý, jestli se mu podaří maturitu zvládnout. „Ve škole to teď vypadá blbě. Já doufám, že se to ještě zachrání, ale jestli ne, tak si dám pauzu a pak si maturitu dodělám,“ svěřil se s tím, že to, jak na tom ve škole skutečně je, doma tají. „Máma ještě neví všechno,“ naznačil. Vzhledem k tomu, že sama Rybová v minulosti přiznala, že také nikdy nebyla studijní typ, nejspíš bude mít pro svého syna pochopení.