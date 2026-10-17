Oldřich Vízner a Vendula Křížová tvořili jeden z dlouholetých párů českého hereckého světa. Jejich soužití však nebylo bez problémů. Vztah opakovaně procházel krizemi, k nimž podle dřívějších informací přispívaly také hercovy nevěry.
Těžké chvíle legendárního Saturnina. Oldřich Vízner už nemůže pracovat, oporu našel u bývalé lásky
Kdysi patřil k nejobsazovanějším českým hercům, dnes žije Oldřich Vízner stranou veřejného života. Představitel legendárního Saturnina se potýká s Parkinsonovou chorobou, kvůli které musel ukončit svou kariéru. Přestože se s Vendulou Křížovou před lety rozešli, herečka na svého bývalého partnera nezanevřela a stále ho navštěvuje.
Po dvaceti letech se jejich společné cesty definitivně rozešly. Křížová se z rodinného domu odstěhovala před třinácti lety, přesto mezi nimi nedošlo k úplnému přerušení kontaktů. Spojují je totiž tři společné děti, kvůli kterým se herečka snažila zachovat dobré vztahy. „My jsme se rozešli, ale Olda je otec našich tří dětí. Takže se vídáme, trávíme spolu svátky i narozeniny dětí, potkáváme se,“ vysvětlila už dříve.
Parkinsonova choroba změnila herci život
Zdravotní problémy postupně přiměly Oldřicha Víznera vzdát se práce, která ho provázela desítky let. U herce se před několika lety začaly objevovat příznaky Parkinsonovy choroby, kvůli níž už nemůže pokračovat ve své profesi.
Někdejší hvězda divadelních scén i televizních obrazovek tak tráví většinu času doma. Přestože s Vendulou Křížovou už dávno netvoří pár, bývalá partnerka se o jeho zdravotní stav stále zajímá a podle svých slov ho pravidelně navštěvuje.
„Je doma a celkem to zvládá. Samozřejmě že je rád, když mu někdo uvaří, vypere nebo uklidí. Zrovna na začátku týdne jsem u něho byla a myslím, že se mu v rámci jeho věku daří dobře,“ prozradila herečka. Z jejích slov je patrné, že i přes někdejší partnerské neshody mezi nimi zůstalo vzájemné pouto a zájem o druhého.
Pomoc přišla od nadace Jiřího Menzela
Odchod z hereckého světa znamenal pro Oldřicha Víznera nejen zásadní životní změnu, ale také ztrátu pravidelných příjmů z vystupování. Dnes je odkázán na starobní důchod a pomoc mu poskytuje také Nadační fond Jiřího Menzela, který podporuje umělce v obtížných životních situacích. Sám herec se před třemi lety veřejně vyjádřil k tomu, jak náročné pro něj bylo ukončit kariéru, kterou miloval.
„Herci neodchází do důchodu, herci hrajou, dokud můžou. Jsem vděčný Nadačnímu fondu Jiřího Menzela za podporu a možnost nadstandardní péče v době, kdy už ze zdravotních důvodů nemohu hrát,“ napsal tehdy.
Pro diváky zůstává Oldřich Vízner nezapomenutelný především jako elegantní a svérázný sluha Saturnin ze stejnojmenného filmu, ale také díky desítkám dalších filmových, televizních a divadelních rolí.
Přestože mu nemoc vzala možnost pokračovat v herectví, nezůstal bez podpory. Vedle pomoci nadačního fondu má stále blízko ke své rodině a bývalé partnerce, která na něj ani po letech nezapomíná.