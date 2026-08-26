MMA bijec přistoupil k razantnímu kroku a začal se zbavovat klenotů své automobilové sbírky. Jako první se v nabídce objevil jeho vlastní upravený černý Mercedes-Benz třídy G, u kterého svítí závratná cenovka téměř pět milionů korun. Tím však Terminátorův velký výprodej neskončil. K prodeji vzápětí nabídl také luxusní černé BMW X7.
Terminátorův totální výprodej. Vémola se zbavuje luxusních aut za miliony! Lela musí vzít zavděk taxíkem
Po rozpadu manželství Karla Vémoly a Lely se začíná dělit nejen jejich společný život, ale také majetek. Karlos postupně rozprodává svůj luxusní vozový park a ušetřen není ani bílý Mercedes G, kterým ještě donedávna jezdila Lela a vozila v něm jejich tři děti. A podle všeho nejde o jediný vůz, se kterým se Terminátor loučí...
Je to přitom právě ten vůz, v němž byl zápasník viděn ještě na začátku měsíce, kdy v něm velkolepě dorazil na oficiální vážení před ostře sledovaným turnajem organizace Oktagon na pražské Štvanici. O to větší překvapení pro fanoušky i blízké okolí bylo, když se rozhodl poslat dál i toto auto.
Bílé géčko a zlomený slib
Největší šok však pravděpodobně čekal Lelu. Do prodeje totiž zamířil i její milovaný sněhobílý Mercedes třídy G. Tento mohutný offroad sloužil Lele k běžnému životu a hlavně k pohodlnému a bezpečnému vození malých dětí. Karlos za něj nyní požaduje bez koruny tři miliony.
Na celé věci je nejvíce zarážející fakt, že ještě nedávno Karlos sliboval úplně jiný scénář. Tvrdil, že pokud Lela podepíše jeho návrh finančního uspořádání, auto, které jí začátkem srpna bez jejího vědomí a předchozího upozornění nechal odtáhnout a zabavil, jí vrátí.
K dohodě ale zjevně nedošlo a Karlos tak posílá luxusní káru do světa. Inzerát na prodej bílého Mercedesu se totiž v nabídce autobazaru objevil přesně v den, kdy se Lela vracela z dovolené, kde byla sama s dvěma staršími dětmi.
Do rozprodávání luxusního šatníku se pustila i Lela. Aby měla po rozchodu peníze na jídlo pro své děti a na zaplacení základních účtů, rozhodla se rozprodat své boty, oblečení a doplňky. Velký bazárek pro zájemce plánuje uspořádat 30. srpna v pražském klubu.
Smutný přílet
Zatímco Karlos v Česku roztáčel prodejní šílenství, Lela se snažila najít klid na své vůbec první rodinné dovolené. Cesta k moři však měla hořkou příchuť už od samého začátku. Nejmladší syn Arnie musel kvůli léčbě antibiotiky zůstat v Česku, kde ho hlídala babička.
Celý pobyt navíc musela zaplatit sama, protože Karlos jí podle dostupných informací nepřispěl ani korunou. Návrat do Prahy pak přinesl definitivní vystřízlivění a smutný konec prázdnin. Když v úterý přistála s dětmi na pražském letišti, nikdo na ně nečekal. Lela tak musela vzít situaci do vlastních rukou a objednat na cestu domů taxi.