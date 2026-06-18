Arnold Schwarzenegger je v Praze. Hollywoodská legenda, kterou fanoušci znají jako Terminátora, ale také jako bývalého guvernéra Kalifornie, dorazila do Česka na setkání s obdivovateli. Kdo si chtěl slavného herce užít zblízka, musel ale sáhnout poměrně hluboko do peněženky.
Terminátor přistál v Praze. Setkání s Arnoldem vyšlo fanoušky na pořádně drahý zážitek
Do Prahy přiletěla legenda, kolem které se okamžitě strhl poprask. Arnold Schwarzenegger se po příletu dlouho nezdržel a zamířil rovnou na místo, kde na něj čekaly davy fanoušků. Ne každý se k němu ale mohl dostat blízko. Vstupenka na výjimečné setkání totiž stála tolik, že z toho mnohým spadla brada.
Schwarzenegger přistál na pražském letišti ve čtvrtek v podvečer. Dlouho se nezdržel – krátce po příletu nastoupil do připraveného vozu, který ho odvezl rovnou na pražský Žofín. Právě tam už na něj čekali fanoušci, pro které šlo o jednu z největších událostí roku.
Brány Žofína se otevřely už v 16:30 a zájem byl obrovský. Mezi návštěvníky nechyběli ani známé tváře. Setkání s akční ikonou si nenechal ujít například partner Lucie Bílé Radek Filipi spolu s jejím synem Filipem Kratochvílem. Sama zpěvačka se jejich účastí pochlubila na sociálních sítích. „Moji kluci se chystají na setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem,“ napsala ke společnému snímku.
Ceny vstupenek přitom rozhodně nepatřily k lidovým
Za možnost být slavnému herci co nejblíže zaplatili někteří fanoušci až 55 tisíc korun. I tak ale bylo o akci značné množství zájemců. Schwarzenegger má v Česku stále mimořádně silné jméno a ukázalo se, že jeho fanoušci jsou ochotní za osobní setkání s filmovou legendou zaplatit opravdu vysokou částku.
Vysoká cena vstupenek souvisí i s tím, že Schwarzeneggerův honorář se podle všeho pohybuje na české poměry velmi vysoko. Přesto se organizátoři nemuseli obávat prázdných míst. Arnold zkrátka stále táhne – a pro mnoho lidí byla možnost vidět ho naživo zážitkem, který si nechtěli nechat ujít.