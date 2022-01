Ramba napsala detaily k druhému porodu. Prozradila i pohlaví a jméno miminka

Když se před dvěma lety narodil syn Mikoláš, kterému říká Slunce, tajila herečka Tereza Ramba téměř všechny informace s ním spojené hodně dlouhou dobu. Velký překvapením proto nyní bylo, jak otevřeně nyní promluvila o tom, jak přišla na svět její dcera, která dostala neobvyklé jméno Miřenka.

"Cítila jsem, že je to holka. Jako u Slunce, od prvního dne jsme věděla, že ve mně roste život a že je to kluk. Čekala jsem Theodoru, přišla Miřenka. Mira. Míra. V takovém klidu a lásce. Malinká, klidná a tak tichá, že se mi svíralo srdce. To není Theodora. Asi ne. Říká Matyáš. Je to Mira. A tak jsme kompletní. Oslavili jsme nakonec i ty Vánoce ve čtyřech, se stromkem bez ozdobiček a dárků. Navždy to budou ty nejkrásnější Vánoce pro tebe," popsala Ramba na svém Instagramu a dodala, že porod dcery pro ni byl orgasmický.

Zároveň ale prozradila, že před porodem měla velké obavy, protože ten první rozhodně nebyl idylický. "Mikoláš přišel na svět za krve a řevu," popsala svou první zkušenost s tím, že syn byl úplně jiný než dcera a vyžadoval neustálé houpání a chování. Herečka tak prý automaticky předpokládala, že i druhé miminko bude stejně náročné. O to víc ji překvapilo, že teď se dvěma dětmi má dokonce čas uvařit nebo si přečíst knihu.

Ještě před příchodem dcery na svět se herečka, kterou proslavily filmy Rafťáci nebo Bobule, stihla s manželem, akrobatem Matyášem Rambou přestěhovat do nového domova. Jak se už před časem svěřila, herečka touží po životě na venkově, kde by si mohla pěstovat vlastní zeleninu a rodinu mohla rozšířit ještě o čtyřnohého mazlíčka.