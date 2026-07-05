Přátelství mezi herečkami možná část lidí nevěří a přemýšlí do jaké míry může být skutečné. Že to opravdu jde i napříč generacemi dokazují herečka Tereza Ramba a herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová. V rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech obě zavzpomínaly na to, jak vztah mezi nimi vznikl.
Tereza Ramba odhalila zákulisí přátelství s Dagmar Havlovou: Některé rady jsou nepublikovatelné
Na první pohled by je spojoval málokdo. Dagmar Havlovou a Terezu Rambu od sebe dělí celá jedna generace, přesto už téměř dvacet let patří k nejbližším přítelkyním. Ve Varech teď obě odhalily, jak jejich výjimečné pouto vzniklo, a přidaly i několik historek ze zákulisí. Došlo na nepublikovatelné životní rady, plán s peroxidem i kosmetický přešlap, po kterém byla Ramba doslova k nepřehlédnutí.
Ramba prozradila, že to bylo během natáčení filmu Kanadská noc. „Přišla třináctiletá Angelina Jolie a já jsem úplně koukala. Radila jsem ti, viď?" vzala si slovo Havlová během setkání v domě České televize, kde se konala akce k novému filmu Bohdana Slámy Houpačky. „Radila jsi mi hodně. Naučila jsi mě toho spoustu o životě. Měly jsme hrozně moc scén v autě, takže jsme tam trávily spoustu času. Později v životě se mi ty rady dost hodily,“ řekla se smíchem Ramba s tím, že ale rady, které od bývalé první dámy dostala rozhodně nejsou veřejně publikovatelné.
A i když od tohoto setkání už uplynulo skoro dvacet let, přátelství mezi nimi vydrželo. Ramba také přiznala, že právě to, že ve filmu hraje jednu z hlavních rolí Havlová ji přimělo nabídku přijmout. A to navzdory faktu, že měla právě po natáčení minisérie Monyová, která pro ni byla velmi náročná a plánovala si vzít volno.
Během natáčecích dnů spolu trávily i volný čas a zavzpomínaly na to, jak Havlová dokonce chtěla zasahovat do práce maskérek. To v okamžiku, kdy ji přišlo, že Tereziny vlasy nejsou dostatečně obarvené na blond a tak se chystala vypravit do drogerie pro peroxid, že jejich práci poopraví. Ramba ale přiznala, že to nedovolila. Na kosmetické zásahy ale přesto došlo.
„Po natáčení jsme šly na pokoj, tam mě Dáša namazala všema krémama, který měla, daly jsme si masky,“ rozpovídala se Ramba. Jenže jednou došlo k malému nedorozumění, když jí Havlová omylem natřela samoopalovacím krémem. „Najednou byla Terezka taková žlutá,“ smála se Havlová, která se podle slov své o generaci mladší kamarádky odmítla stejným produktem natřít.
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Zdroj: KVIFF