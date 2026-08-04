Tereza se rozhodla ukázat svým fanouškům realitu posledních týdnů bez příkras či filtrů. Během července si totiž dopřála nejen odpočinek, ale také chvíle naprosté volnosti, kdy si bez výčitek užívala všeho, co jí dělalo radost – tedy i dobrého jídla.
Tereza Mašková si dopřála volnost. Přiznala pět kilo navíc a ukázala se v bikinách
Tereza Mašková si užívá léto plnými doušky. Je plné zážitků, cestování i pracovních plánů. Zpěvačka se podělila o ty nejzásadnější momenty z prvního měsíce prázdnin a s nadhledem přiznala také jednu změnu, kterou na svém těle pozoruje a o které by většina žen nejspíš raději pomlčela.
Tereza se rozhodla ukázat svým fanouškům realitu posledních týdnů bez příkras či filtrů. Během července si totiž dopřála nejen odpočinek, ale také chvíle naprosté volnosti, kdy si bez výčitek užívala všeho, co jí dělalo radost – tedy i dobrého jídla.
„Dovolenou na lodi, spontánní ‚úlet‘ do Londýna, začala jsem psát a nahrávat novou hudbu, hledala inspiraci… a přibrala asi 5 kilo,“ popsala zpěvačka na sociálních sítích, co jí poslední týdny přinesly.
K nárůstu váhy ale přistoupila s humorem a nadhledem. „Ale to nevadí, prostě mi chutnalo,“ dodala s úsměvem a s tím, že ochutnávání dobrot prostě k cestování a létu neodmyslitelně patří.
V minulosti přiznala boj s bulimií
Téma váhy je přitom pro umělkyni citlivé téma i kvůli tomu, čím si v minulosti prošla. Už dříve totiž otevřeně mluvila o svém náročném boji s bulimií.
Možná právě proto dnes už své tělo a podobná témata bere s větším nadhledem a nestydí se přiznat ani změny, které přirozeně přicházejí.
Pět kilo navíc, o kterých se nyní zmínila, tak proto bere spíš jako součást období, kdy si užívala cestování, dobré jídlo i chvíle mimo pracovní kolotoč, ne jako stres, za který by se měla trestat další nesmyslnou dietou.
Srpen bude patřit hudbě
Červenec ale nebyl jen ve znamení odpočinku. Tereza během něj také začala pracovat na nové hudbě a hledala inspiraci pro další tvorbu.
V srpnu ji čeká výrazně nabitější program. Zpěvačka se chystá na řadu koncertů a fanouškům zároveň velmi tajemně naznačila, že připravuje i další věci, o kterých zatím nemůže mluvit.