Tereza Kostková se obvykle drží stranou politických debat a nerada se staví do role veřejné komentátorky. Současné dění v Česku ji ale nenechává chladnou. Herečka a moderátorka, která je dlouhá léta spojená s Českou televizí i Českým rozhlasem, otevřeně přiznává, že ji vývoj kolem veřejnoprávních médií znepokojuje. A obavy má i z toho, jak se k sobě lidé ve společnosti začínají chovat.
Tereza Kostková má strach o Česko. Už se spolu neumíme ani domluvit, varuje
Tereza Kostková už nedokáže jen mlčky přihlížet tomu, co se v Česku děje. Moderátorka, která se politickým debatám dosud spíše vyhýbala, teď promluvila o svých obavách. A její slova o rozdělené společnosti rozhodně nejsou optimistická.
Ještě letos na jaře vysvětlovala, proč se do politických diskusí nezapojuje. Necítí se podle svých slov dostatečně fundovaná na to, aby vystupovala jako odbornice na politiku. „Nechodím mluvit na náměstí, nevystupuji ve zpravodajských pořadech. Důvodem je, že se necítím být obdařená schopnostmi, které by mě k tomu opravňovaly. Nejsem dostatečně fundovaná, abych mohla vstoupit do veřejné diskuse,“ vysvětlila tehdy. Neznamená to ale, že by jí bylo jedno, co se kolem ní děje.
V aktuálním rozhovoru pro eXtra.cz se vyjádřila k situaci kolem České televize a Českého rozhlasu a dala najevo, že podporuje protestní kroky zaměstnanců veřejnoprávních médií. „Rozhodně jdeme s rozhlasem samozřejmě do stávky, vím proč, rozumím tomu,“ uvedla. Zároveň přiznala, že se snaží chápat různé názorové strany a nechce svět dělit na černý a bílý. Současné dění však podle ní společnost dál rozděluje. „To, co se děje, už opravdu rozdělující je,“ řekla.
Největší obavy má možná právě z toho, že lidé ztrácejí schopnost spolu normálně mluvit. „Bojím se, že jsme trošku v době, kdy už ne každý je ochotný diskutovat, a to je škoda, protože my se jako lidi jinak nedomluvíme,“ upozornila. „Na všecko se dá dívat různě a my se tou diskuzí můžeme posouvat dopředu. Takže mě to samozřejmě trápí ta situace, ale říkám, je pohnutá právem a uvidíme, kam se to jako vyvrbí a vykrystalizuje. Ale pořád patřím mezi ty lidi, kteří by si přáli, abychom spolu mluvili slušně, na úrovni, používali kvalitní lidské činy a dobrá slova, což ne každý v dnešní době dělá a umí. A myslím, že i to je navigace čeho se řídit,“ dodala smutně.