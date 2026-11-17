Kurtiš se na taneční parket vrátil po jedenáctileté pauze a po jeho boku se představila kaskadérka Hana Dvorská. Jejich společná cesta soutěží však skončila už během třetího večera. Zklamání neskrývala nejen samotná soutěžící, ale především tanečníkova dcera, která tatínkovi od začátku držela palce.
Tereza Černochová už neskrývá, jak to mají s otcem Laury. Dceři ale musela vysvětlit i odvrácenou stranu slávy
Dlouhá léta si Tereza Černochová pečlivě střežila soukromí a odmítala veřejně mluvit o tom, s kým má svou jedinou dceru. Letošní StarDance však poodkryla souvislosti z jejího rodinného života. Zpěvačka se objevila v hledišti po boku dvanáctileté dcery, se kterou přišla podpořit jejího tatínka, profesionálního tanečníka Michala Kurtiše.
„Hrozně mě to mrzí i kvůli Michalovi, protože věřím, že by ze mě dokázal vyždímat ještě mnohem víc a mohlo se to ještě pěkně rozjet,“ svěřila se tehdy Dvorská.
Pro Černochovou to byla příležitost vysvětlit dceři, že prostředí showbyznysu s sebou kromě krásných okamžiků přináší také zklamání, se kterými se člověk musí naučit vyrovnat. „Ona strašně prožívala jeho odchod, to se jí hluboce dotklo, protože věděla, že Hanka má ještě navíc. Bylo to pro ni těžké, špatně to nesla a bylo to slzavé údolí, ale tak to prostě je. Tak jsem jí jen řekla: Vítej v showbyznysu,“ popsala zpěvačka.
Sama přitom dobře ví, jak náročná dokáže taneční soutěž být. V roce 2021 se jí účastnila po boku Dominika Vodičky, kterého si už před zahájením soutěže přála za tanečního partnera. Společně se probojovali až na čtvrté místo. Už tehdy zpěvačka mluvila o tom, jak náročné pro ni bylo skloubit intenzivní tréninky, koncertování a péči o dítě.
Štěstí našla daleko od Prahy
Přestože je s pracovním životem Terezy Černochové neodmyslitelně spojená Praha, svůj domov si zpěvačka vybudovala na Šumavě. Žije tam s dcerou a současným partnerem, hudebníkem Romanem Holým, zakladatelem skupiny Monkey Business, jejíž je sama členkou.
Oba tak už dávno nespojuje pouze láska k hudbě. Zpěvačka navíc díky životu mimo metropoli uskutečnila přání, které v sobě nosila dlouhé roky. „Celý život jsem v Praze stříhala pomyslný metr a čekala, kdy se naskytne ta správná doba a já budu žít v symbióze s přírodou. Je to pro mě splněný sen. Neříkám, že je to vždy jednoduché, hlavně to neustálé dojíždění autem, dlouhé cesty, záda bolí, ale opravdu si toho vážím,“ přiznala.
Smrt Heleny Zeťové ji přiměla přehodnotit život
Zatímco v soukromí našla Černochová zázemí, po profesní stránce před sebou má další výzvu. Vedle působení v Monkey Business se chce znovu více věnovat vlastní tvorbě a připravuje sólové album. K tomuto rozhodnutí ji přivedla i bolestná událost v podobě úmrtí Heleny Zeťové.
Obě zpěvačky na začátku nového tisíciletí spojila skupina Black Milk, ve které společně s Terezou Kerndlovou patřily k výrazným tvářím české populární hudby. Od těch dob se jejich profesní cesty rozešly, předčasná smrt někdejší kolegyně však Černochové připomněla, že na uskutečnění vlastních snů nemusí mít člověk dostatek času.
„Partner se na tom bude podílet, protože společně tvoříme hudbu. Já si ty desky vydám tak trochu sama pro sebe, ale poté, co odešla Helena Zeťová, tak jsem si uvědomila, že už ji nikdy v životě neuslyším zpívat, a přehodnotila jsem to. Na co tady vlastně čekám, ten život může být tak strašně krátký a já chci lidem něco sdělit, jsem zpěvačka a určitě se najde pár lidí, co to bude zajímat,“ vysvětlila dcera legendárního zpěváka Karla Černocha.